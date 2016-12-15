Компания «Видеоглаз» сообщает: IP видеонаблюдение IPTRONIC – полностью совместимо с ...
Компания «Видеоглаз» сообщает: IP видеонаблюдение IPTRONIC – полностью совместимо с ПО SecurOS от ISS
Новости участников портала \\ 28.12.2016 11:56 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Оборудование IP видеонаблюдения IPTRONIC благодаря полной совместимости с программным обеспечением SecurOS от компании ISS не только полностью раскрывает все свои возможности, но и обеспечивает решение аналитических задач – распознавания номеров и лиц, контроля кассовых операций и фиксации дорожно-транспортной обстановки. Продукцию IPTRONIC можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», организовав на базе ПО SecurOS систему с любым числом IP камер.
По результатам успешно завершенного тестирования компания IPTRONIC сообщила о полной совместимости всей линейки продукции IP видеонаблюдения с профессиональным программным обеспечением SecurOS от компании ISS. Качественное и доступное по цене оборудование IPTRONIC в тандеме с ПО от одного из мировых лидеров в этой области означает не только максимально полное раскрытие всех возможностей «железа», но и аналитическую обработку видео с построением систем любой сложности – от локальных до общегородских программ.
Программное обеспечение SecurOS от ISS поставляется в нескольких вариантах конфигурирования – от бесплатного на 32 камеры до неограниченного числа видеокамер и серверов. Таким образом, на базе SecurOS легко построить IP видеонаблюдение как на небольшом локальном объекте (школа, магазин, банк, бизнес-центр, промышленное предприятие и т.п.), так и на распределенной системе (к примеру, это может быть транспортная или промышленная инфраструктура). Более того, на базе ПО SecurOS можно организовать общегородскую программу типа «Безопасный город» или, например, центр ситуационного контроля.
Состоящее из IP оборудования IPTRONIC и программного обеспечения SecurOS видеонаблюдение можно эффективно дополнить специализированными аналитическими модулями – распознавания автомобильных номеров (будет полезно на парковках, на автотранспортных предприятиях и пр.), номеров контейнеров и железнодорожных вагонов, цистерн и платформ (для ж/д инфраструктуры) и для распознавания лиц (видеонаблюдение на объектах с особыми требованиями по безопасности).
При организации наблюдения в торговых и финансовых учреждениях будет крайне полезен аналитический модуль по контролю кассовых операций, а для фиксации нарушений дорожного движения (например, по программе безопасного города) предназначен аналитический ПДД модуль фотовидеофиксации. И сегодня компания «Видеоглаз» может с уверенностью сказать - на базе IP продукции IPTRONIC, работающей под управлением ПО SecurOS от ISS, возможно построение системы любой степени сложности, с любым числом каналов видео и с широчайшими аналитическими возможностями.
Источник: www.videoglaz.ru
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