Компания «Видеоглаз» информирует: SIGUR полностью соответствует требованиям РФ к ...

Новости участников портала \\ 22.05.2017 10:49 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Программно-аппаратные комплексы управления доступом SIGUR полностью соответствуют требованиям постановления РФ от 26 сентября 2016 г. № 969 из раздела III. СКУД SIGUR, которые можно купить в компании «Видеоглаз» по довольно низкой цене, обеспечивают требуемый уровень контроля прохода и взаимодействие с другими подсистемами, а также имеют все перечисленные в постановлении функции по защите, по разрешениям / запретам, по сохранению настроек и т.п.

Постановление правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969 в разделе III «Требования к функциональным свойствам технических систем и средств контроля доступа» четко указывает, какой должна быть современная система контроля доступа, и каким требованиям она должна соответствовать. Российские СКУД SIGUR полностью соответствуют всем предъявляемым в этом постановлении требованиям, то есть их можно устанавливать на любых, даже на особо сложных режимных объектах.

Например, в постановлении среди идентификаторов названы ключи, брелоки, карты доступа, вводимые коды (с клавиатур и т.п. устройств) и биометрические признаки (отпечатки пальцев и пр.). СКУД SIGUR работает со всеми этими идентификаторами, параллельно поддерживая и другие методы контроля – такие, как GSM-опознавание, сверка транспорта по гос. номеру, проход по телефону с NFC.

Одним из требований постановления является интеграция с другими подсистемами безопасности – и СКУД SIGUR способен работать в комплексе с охранно-пожарной сигнализацией, с видеонаблюдением, с металлодетекторами и со многими другими подсистемами – к примеру, с устройствами проверки на трезвость, с 1С предприятием, с замковыми системами и т.п. Защита от манипулирования и от неразрешенного прохода в СКУД SIGUR также реализована по максимуму - на уровне шифрования обмена данных, системы паролей и уровней доступа, защиты от копирования карт, выдачи тревожного сообщения при попытке несанкционированного прохода и пр.

СКУД SIGUR соответствует всем требования постановления и в части выполнения разного рода функций, включая ручное / полуавтоматическое / автоматическое управление, отображение на пульте тревожных и текущих событий, возможность автономной работы при отказе связи и т.п. В СКУД SIGUR реализована идентификация сотрудников и посетителей по фотографиям из базы данных, сохранение настроек при отсутствии электропитания, архивирование и просмотр архива как в обычном, так и в автономном режиме. Компания «Видеоглаз» сообщает, что системы доступа SIGUR, как и требуется по постановлению, строятся по модульному принципу, а гарантия на них составляет 5 лет.

Источник: www.videoglaz.ru