Компания TerraLink приглашает на выставку All-over-IP 2017 22-24 ноября 2017 года

Компания TerraLink приглашает на выставку All-over-IP 2017 22-24 ноября 2017 года

Компания TerraLink приглашает на выставку All-over-IP 2017 22-24 ноября 2017 года

Новости участников портала \\ 17.11.2017 20:40 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

Компания TerraLink, официальный дистрибьютор оборудования HID Global, FARGO, Entrust Datacard, Suprema, Secugen и One-Q приглашает посетить 10-й форум по безопасности All-over-IP 2017.

Компания TerraLink, официальный дистрибьютор оборудования HID GlobalFARGO, Entrust Datacard, Suprema, Secugen и One-Q приглашает посетить 10-й форум по безопасности All-over-IP 2017. На стенде компании будут представлены современные решения в области физического и логического доступа, персонализации карт и интегрированных систем комплексной безопасности.

Что можно будет увидеть и попробовать в работе на стенде TerraLink:

Решения на базе ИСКБ TerraID:

  • Интеграция ПО TerraID и 1С ЗУП 3.1
  • Мобильная точка доступа TerraID Mobile для организации СКУД и УРВ на месте
  • Биометрическая идентификация по 3-D модели лица на базе ИСКБ TerraID + Suprema FaceStation 2
  • Дополнительные возможности в новая версии программного обеспечения TerraID 3.4.

ИСКБ TerraID — собственное сетевое решение TerraLink для организации контроля доступа, учета рабочего времени и других задач.
В одной системе объединены технологии: 
- высокозащищенная идентификация HID iCLASS SE, Seos, Mobile Access,
- алгоритмы распознавания отпечатка пальца и 3D-модели лица Suprema,
- охранная IP-система ASB-Secutity ccsMuSDO,
- распознавание автомобильных номеров НомерОК, 
- видеонаблюдение Digifort,
- персонализация карт FARGO и Datacard.

Новые технологии безопасной идентификации HID Global:

Каждый день первые 10 посетителей получат бесплатный виртуальный идентификатор HID Mobile Access!

 Биометрические технологии Suprema:

  • Биометрический IP-считыватель-контроллер отпечатков пальцев BioEntry P2
  • Инновационный высокопроизводительный IP-терминал распознавания лица  FaceStation 2
  • IP-считыватель-контроллер отпечатков пальцев для помещений и уличного исполнения BioEntry W2 и многие другие.

Карт-принтеры HID FARGO и Datacard:

 

  • HID FARGO HDP5600 (600 DPI) для печати мельчайших деталей дизайна и микротекста
  • HID FARGO DTC5500LMX для больших объемов и безотходного ламинирования
  • Datacard SD460 L1 с двусторонней печатью, ламинированием и тактильным оттиском по вашему индивидуальному дизайну.

Каждому посетителю — персонализированный образец карты в подарок!

Решения по информационной безопасности:

 

  • Биометрические USB-считыватели Secugen Hamster Pro с поддержкой Windows Biometric Framework (WBF)
  • Двухчастотный считыватель RFID-карт HID Omnikey 5427 с интерфейсами CCID и KeyboardWedge
  • Система безопасной печати One-Q (бывш. Ubiquitech)

                    22—24 ноября 2017 г. КВЦ Сокольники, павильон 4.1 стенд G3.4

Получить бесплатный билет на выставку:

http://on.all-over-ip.ru/go/?utm_source=terralink

 

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