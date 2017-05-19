Компания TerraLink получила специальную награду HID Global за лучшие показатели продаж в ...
Компания TerraLink получила специальную награду HID Global за лучшие показатели продаж в Казахстане в 2016 году
Новости участников портала \\ 24.05.2017 19:01 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
По итогам 2016 года представительство компании TerraLink в Средней Азии и Закавказье получило награду компании HID Global за лучшие показатели продаж в Казахстане. Этот успех подтверждает высокую экспертную компетенцию TerraLink и репутацию надежного партнера мирового лидера рынка идентификации.
По итогам 2016 года представительство компании TerraLink в Средней Азии и Закавказье получило награду компании HID Global за лучшие показатели продаж в Казахстане. Представители HID — директор направления систем контроля доступа EMEA Ярослав Бартон и региональный менеджер по продажам в России и СНГ Сергей Гордеев — вручили награду TerraLink на выставке Securika Moscow 2017. Этот успех подтверждает высокую экспертную компетенцию TerraLink и репутацию проверенного и надежного партнера мирового лидера рынка идентификации.
«Быстрые темпы развития продаж в Казахстане стали возможными благодаря слаженной и эффективной работе нашего представительства в городе Алматы. Развитие партнерской программы с HID Global позволяет предложить нашим партнерам и конечным заказчикам в СНГ постоянное наличие продуктов на складе, лучшие цены, качественный сервис и мгновенный доступ к технологическим новинкам», — прокомментировал событие Юрий Литвиненко, менеджер по развитию бизнеса ТерраЛинк.
TerraLink и HID Global сотрудничают более 18-ти лет, поставляя инновационные продукты и решения в области безопасной идентификации, СКУД и персонализации карт на рынки России и СНГ.
Направление печати на пластиковых картах представлено:
- широкой линейкой современных карт-принтеров и кодировщиков, пластиковыми картами и наклейками, расходными материалами HID FARGO
Направление физического доступа представлено:
- считывателями бесконтактных смарт-карт HID iCLASS SE, Proximity-карт HID Prox, высокозащищенными считывателями и идентификаторами HID iCLASS, HID iCLASS Seos®
- решением по миграции с устаревших технологий на высокозащищенную HID multiCLASS SE. решением мобильного доступа по смартфону HID Mobile Access.
- Контроллерами HID EDGE EVO Solo, EVO Host, HID VertX, VertX EVO
Направление логического доступа представлено:
- программными продуктами для организации систем двухфакторной аутентификации: HID ActivID Card Management System (CMS) для централизованного управления смарт-картами и HID ActivID AAA Server (4TRESS) для защиты удаленного доступа с широким перечнем поддерживаемых генераторов одноразовых паролей OTP.
настольными и мобильными USB-считывателями Omnikey, линейкой комбинированных смарт-карт Crescendo для конвергированных систем доступа.
TERRALINK - единственный официальный дистрибьютор HID Global с экспертизой во всех сегментах рынка СНГ.
C 2008 года TerraLink является единственным в СНГ авторизованным HID Global сервисным центром карт-принтеров FARGO в России и Казахстане.
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