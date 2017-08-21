Компания TerraLink подтвердила статус Платинового Партнера HID Global

Компания TerraLink подтвердила статус Платинового Партнера HID Global

Компания TerraLink подтвердила статус Платинового Партнера HID Global

Новости участников портала \\ 03.11.2017 18:57 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

Компания TerraLink подтвердила свой партнерский статус HID Global Platinum Partner. Платиновый Партнер — это наивысшая ступень в новой партнерской программе мирового лидера рынка идентификации HID Global Advantage Partner Program.

 

Компания TerraLink подтвердила свой партнерский статус HID Global Platinum Partner. Платиновый Партнер — это наивысшая ступень в новой партнерской программе мирового лидера рынка идентификации HID Global Advantage Partner Program.

Данная высокая оценка подтверждает экспертный уровень компетенции компании TerraLink, а также свидетельствует о репутации надежного и проверенного партнера HID Global.

Компания TerraLink с 1998 года является официальным дистрибьютором продукции HID на территории России и Казахстана, оказывая услуги по подбору оборудования, продаже и послепродажного обслуживания.

По итогам 2016-го года TerraLink отмечена двумя наградами HID Global: за лучшие показатели продаж в Казахстане и за экстраординарный рост продаж по направлению карт-принтеры HID FARGO в Восточной Европе

 

TerraLink — единственный официальный дистрибьютор HID Global с экспертной компетенцией в трех сегментах:

 

Компания TerraLink является единственным авторизованным HID Global сервисным центром карт-принтеров HID FARGO в России и Казахстане.

 

Компания TerraLink всегда готова предложить своим клиентам продукцию HID Global в наличии на складе, качественную техническую поддержку и лучшие цены. Чтобы получить партнерские условия на решения HID Global, необходимо заполнить расширенную форму регистрации на сайте idcards.ru.

 

 

 

Новости участников портала

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Новинка IDIS: 12 МП панорамная ip-камера DC-Y3C14WRX

Новинка IDIS: 12 МП панорамная ip-камера DC-Y3C14WRX

Новости участников портала \\ 03.11.2017 16:05 \\ IDIS Russia \\ г. Москва

Следуя последним тенденциям рынка, компания IDIS выпустила 12-ти мегапиксельную IP-камеру DC-Y3C14WRX, которая позволяет получать панорамную картинку с высокой детализацией при плохих условиях освещения.

Видеорегистратор IDIS DR-1204P — идеальное экономичное решение для малого и среднего бизнеса

Видеорегистратор IDIS DR-1204P — идеальное экономичное решение для малого и среднего бизнеса

Новости участников портала \\ 03.11.2017 16:03 \\ IDIS Russia \\ г. Москва

Изящный дизайн, встроенный PoE-коммутатор, поддержка всей линейки видеокамер и возможность объединения нескольких устройств под единым управлением, все это делает DR-1204P идеальным экономичным решением для малого и среднего бизнеса.

Сравнение контроллеров Z5R-box и CMD DS-C01

Сравнение контроллеров Z5R-box и CMD DS-C01

Новости участников портала \\ 03.11.2017 13:34 \\ ТЕКО \\ Казань

Представляем вашему вниманию сравнительный анализ двух контроллеров: Z5R-box и CMD DS-C01.

Новая HD-AHD видеокамера Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новая HD-AHD видеокамера Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 03.11.2017 11:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры Polyvision PDM-A2-V12 v.9.5.5.

Линейку оборудования Computar пополнили 17-кратные объективы-трансфокаторы для 3 Мп камер видеонаблюдения

Линейку оборудования Computar пополнили 17-кратные объективы-трансфокаторы для 3 Мп камер видеонаблюдения

Новости участников портала \\ 02.11.2017 13:34 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Высокоточный сервопривод объектива-трансфокатора E17Z8816PDC-MP обеспечивает регулировку фокусного расстояния в диапазоне от 8,8 до 150 мм за 6,4 с и позволяет удаленно настраивать требуемый угол обзора и фокусировку.

ЭЛЕСТА: Лучшее производство!

ЭЛЕСТА: Лучшее производство!

Новости участников портала \\ 02.11.2017 12:05 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Первое место конкурса "Лучший предприниматель Санкт-Петербурга 2017" в номинации "промышленное производство" заняла компания "Элеста" в лице Генерального директора Голубева Сергея Викторовича.

Новый гибридный видеорегистратор Tantos в ТД «Лидер-СБ»

Новый гибридный видеорегистратор Tantos в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 02.11.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового гибридного видеорегистратора Tantos TSr-UV0414 Eco.

Элеста извещает – датчики в СПИСКЕ!

Элеста извещает – датчики в СПИСКЕ!

Новости участников портала \\ 01.11.2017 19:11 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Датчики попали в список!

Новая IP-видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новая IP-видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 01.11.2017 11:01 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Dahua DH-IPC-HDBW5830RP-Z.

Шестеро цыган распылили огнетушитель в банном комплексе

Шестеро цыган распылили огнетушитель в банном комплексе

Новости участников портала \\ 31.10.2017 18:16 \\ Дельта - системы безопасности \\ г. Москва

Случай произошел в Самаре

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Компания TerraLink подтвердила статус Платинового Партнера HID Global

ООО "ТерраЛинк" \\ 03.11.2017 18:57

Видеорегистратор IDIS DR-1204P — идеальное экономичное решение для малого и среднего бизнеса

IDIS Russia \\ 03.11.2017 16:03

Сравнение контроллеров Z5R-box и CMD DS-C01

ТЕКО \\ 03.11.2017 13:34

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Требуются монтажники!!

Новое на портале \\ 21.08.2017

ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС

Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!

Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!

Выставки \\ 03.11.2017

Конференция "Умный город 2017" станет лучшей по теме цифровой трансформации и Интернета вещей в контексте создания умных городов, умного транспорта и умных зданий за все годы форума All-over-IP. 10-й форум All-over-IP проходит 22–24 ноября 2017 года в Москве, КВЦ "Сокольники", пав. 4.

ESET: мошенники угоняют аккаунты криптовалютной биржи Poloniex

ESET: мошенники угоняют аккаунты криптовалютной биржи Poloniex

Информационная безопасность \\ 02.11.2017

Эксперты ESET обнаружили новую мошенническую кампанию в Google Play. Ее жертвами стали пользователи популярной криптовалютной биржи Poloniex.

Статьи

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.

Сложные пароли не должны быть трудными для запоминания

Сложные пароли не должны быть трудными для запоминания

Защита информации \\ Билл Бёрр – человек, занимающийся общими правилами по созданию сложных паролей, которые, по его мнению, должны обязательно сочетать буквенно-цифровые символы и чередовать прописные и строчные буквы, - признал свою ошибку. По словам Бюрра, эти правила «сводят людей с ума», при этом не обязательно, что пароли получатся сильными.

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