Компания TerraLink подтвердила статус Платинового Партнера HID Global

Компания TerraLink подтвердила свой партнерский статус HID Global Platinum Partner. Платиновый Партнер — это наивысшая ступень в новой партнерской программе мирового лидера рынка идентификации HID Global Advantage Partner Program.

Данная высокая оценка подтверждает экспертный уровень компетенции компании TerraLink, а также свидетельствует о репутации надежного и проверенного партнера HID Global.

Компания TerraLink с 1998 года является официальным дистрибьютором продукции HID на территории России и Казахстана, оказывая услуги по подбору оборудования, продаже и послепродажного обслуживания.

По итогам 2016-го года TerraLink отмечена двумя наградами HID Global: за лучшие показатели продаж в Казахстане и за экстраординарный рост продаж по направлению карт-принтеры HID FARGO в Восточной Европе