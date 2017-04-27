Новости участников портала \\ 02.05.2017 17:30 \\ Tatris \\ Москва

Компания Tatris, дистрибьютор Panasonic в России, представляет новый регистратор WJ-NX400.

Компания Tatris, дистрибьютор Panasonic в России, представляет новый регистратор WJ-NX400.

Рекордер рассчитан на поддержку новой линейки сетевых камер, использующих сжатие видео H.265, в том числе камер серии i-PRO EXTREME.

Обновление модельного ряда видеокамер, сетевых регистраторов, программного обеспечения Panasonic связано с новым видеокодеком H.265.

У новой модели WJ-NX400 есть еще ряд прогрессивных выдающихся характеристик и возможностей таких как: собственные 9 жестких дисков с поддержкой горячей замены, подключение до 5 корзин расширения WJ-NXE400, подключение 2-х мониторов по HDMI(4K/FullHD), поддержка разрешения 12Мп (4000х3000), запись 3840х2160@30fps, 1080p@60 fps, удобный поиск по метаданным и поиск по миниатюрам, функция Turbo RAID, RAID5/6 , количество подключаемых камер до 64 (или 128 с двумя лицензиями WJ-NXE40), суммарный поток 640 Mbps, запись аудио G.711 для Onvif, G.726 (ADPCM) 32 kbps, подключение до 16 удаленных клиентов.

Этот перечень возможностей говорит о новом устройстве как о регистраторе для больших проектов, т.е. с большим общим трафиком, с большим собственном архивом, предназначенном для использования в крупных или средних системах сетевого видеонаблюдения для решения широкого круга задач.