Компания Sigur примет участие в IP-форуме, который пройдет в рамках форума All-Over-IP в ...

Новости участников портала \\ 16.11.2017 19:00 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород

Ведущий инженер Константин Малеев расскажет об основных преимуществах Sigur, возможностях интеграции и новых функциях.

Sigur представит свои продукты на IP-форуме, который состоится в рамках форума All-Over-IP 24 ноября 2017 года в Москве.





Ведущий инженер Константин Малеев расскажет об основных преимуществах Sigur, возможностях интеграции и новых функциях: идентификации по распознаванию лица на базе нейронных сетей, алкотестировании, мобильном NFC-терминале и других новинках. Также все продукты можно будет протестировать на демо-стенде компании.

Мероприятие состоится 24 ноября в Москве по адресу: 5-й Лучевой просек, 7, стр. 1.

Чтобы стать участником IP-форум, нужно заполнить форм по ссылке: itv.ru/ip-forum-2017.php.

В этом году в столице с 22 по 24 ноября пройдет 10-й по счету форум All-over-IP 2017. Главная цель, как заявляют организаторы, - наладить деловые связи между лидерами IP-индустрии и молодыми компаниями.

IP-форум - ежегодный форум производителей и интеграторов систем безопасности, который проходит по всей стране в четвертый раз. В каждом из городов с докладами о новых технологиях и реализованных проектах выступают эксперты компании ITV | AxxonSoft (организаторы форума) и представители ведущих разработчиков видеокамер и охранного оборудования — Sigur, Dahua, Hikvision, Panasonic, Seagate, Uniview, Тахион и многие другие.