Компания RusGuard приглашает вас посетить выставку SecurikaMoscow 2017
Компания RusGuard приглашает вас посетить выставку SecurikaMoscow 2017
Новости участников портала \\ 17.03.2017 18:11 \\ ЗАО "РусГард" \\ Москва
Приглашаем всех посетить стенд компании РусГард на выставке «Securika/MIPS 2017» в Москве, которая состоится 21-24 марта 2017 в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Павильоны № 2, 8, стенд C211.
Приглашаем всех посетить стенд компании РусГард на выставке «Securika/MIPS 2017» в Москве, которая состоится 21-24 марта 2017 в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Павильоны № 2, 8, стенд C211.
Посетителям будет представлена инновационная линейка оборудования RusGuard, аналогов, по функциональным возможностям которого на рынке не существует, обладающая уникальными техническими характеристиками и интеграционными возможностями, а также программный комплекс RusGuard Soft.
Посетив наш стенд, Вы сможете:
- Ознакомиться с действующими образцами нашего оборудования;
- Узнать о новинках;
- Бесплатно получить каталоги продукции и типовых решений;
- Получить технические консультации специалистов.
Ссылка для получения бесплатного билета:
http://www.rgsec.ru/news/news-104.html
Новости участников портала
Beward и компания «Видеоглаз» представляют скоростную 3 Мп камеру BD137P с 30х зумом
Новости участников портала \\ 17.03.2017 11:30 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Всепогодная 3 Мп камера Beward BD137P поддерживает режим «безопасный холодный старт», имеет автокалибровку для максимально точного позиционирования и способна вести видеонаблюдение в скоростном Full HD режиме (60 кадров/сек). Эта профессиональная PTZ камера, которую можно приобрести в компании «Видеоглаз» по относительно низкой цене, оснащена мощным телеобъективом 4,3 – 129 мм с 30х оптическим увеличением.
Новая IP-видеокамера Vision Hi-Tech в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 17.03.2017 11:17 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры Vision Hi-Tech VNN71164XR.
"КСБ" приглашает на выставку MIPS/Securika Moscow
Новости участников портала \\ 16.03.2017 18:32 \\ ГК "КСБ" \\ Санкт-Петербург
Проектно-монтажная группа "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" приглашает Вас посетить стенд Торгового дома "КСБ" на 23-ой Международной выставке технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika/MIPS-2017, которая пройдет в Москве, ЦВК "Экспоцентр", с 21 по 24 марта 2017 г.
Вокорд: новое комплексное решение для контроля и управления доступом на базе системы распознавания лиц VOCORD FaceControl
Новости участников портала \\ 16.03.2017 16:23 \\ Вокорд \\ Москва
Компания Вокорд – один из ведущих разработчиков и производителей интеллектуальных систем видеонаблюдения и аудиорегистрации – выводит на рынок «коробочное» решение для СКУД на базе технологии биометрического распознавания лиц VOCORD FaceControl
Не проходите мимо! Видеоглаз и IPTRONIC приглашают на стенд № B219
Новости участников портала \\ 16.03.2017 15:48 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
На стендах Видеоглаза никогда не бывает скучно, и вы легко сможете в этом убедиться на выставке по безопасности MIPS 2017. Только с 21 по 24 марта вас ждут как абсолютные новинки, так и наипопулярнейшее оборудование IPTRONIC, а также - тематические конкурсы с награждением победителей, вкусняшки-шоколадки и мега-хит – аттракцион виртуальной реальности! Лидеров виртуальных погружений ждут вполне реальные призы.
Новые HD-AHD видеокамеры Vision Hi-Tech в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 16.03.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Vision Hi-Tech VCQ2-P2D2H-P4 и VCQ2-F2D2H.
SNMP-модули для удаленного мониторинга ИБП от СКАТ – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 16.03.2017 10:48 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
SNMP-модули торговой марки СКАТ предназначены для удаленного мониторинга и управления источниками бесперебойного питания (SKAT-UPS 3 000 SNMP, SKAT-UPS 10 000 SNMP и другими). Новинки входят в состав некоторых ИБП, также SNMP-модули DL 801 и CX 504 можно приобрести отдельно в компании «Видеоглаз» по низкой цене. Среди возможностей новых модулей – работа в компьютерной сети, корректное выключение серверов и рабочих станций, несколько режимов конфигурации – через Telnet, Web-браузер или NMS.
Поставка дизельных насосных станций пожаротушения Grundfos
Новости участников портала \\ 16.03.2017 03:23 \\ СИНТО \\ Санкт-Петербург
Подбор, поставка и ввод в эксплуатацию насосных станций для пожаротушения с дизельными и электрическими приводами сертифицированные VdS (Германия) и FM/UL (США).
Новинка от IPTRONIC и компании «Видеоглаз» - бюджетная мультиформатная 1 Мп камера IPT-QHD720DP(2,8-12)
Новости участников портала \\ 15.03.2017 11:47 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Поддерживающая несколько форматов видео (AHD/CVI/TVI/CVBS) камера-купол IPTRONIC IPT-QHD720DP(2,8-12) рассчитана на видеонаблюдение в помещении, а приобрести ее можно уже сегодня по низкой цене в компании «Видеоглаз». Эта недорогая 1 Мп модель имеет ИК подсветку на 20 метров и может вести мониторинг до -10 градусов, а благодаря встроенному 2 Мп объективу с переменным фокусом 2,8 – 12 мм можно гибко настраивать угол ее обзора.
Новые HD-AHD видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Satvision SVC-D292 2.8 и SVC-D192 3.6.
Другие новости
Компания RusGuard приглашает вас посетить выставку SecurikaMoscow 2017
ЗАО "РусГард" \\ 17.03.2017 18:11
«Амиком» представит систему «умный дом» от EZVIZ на выставке Securika / MIPS
ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ 17.03.2017 16:40
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Аэропорты и вокзалы столкнутся с трудностями в обеспечении безопасности пассажиров.
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С 1 апреля на объектах транспортной инфраструктуры нельзя будет устанавливать новое досмотровое оборудование, видеокамеры и другие технические средства обеспечения транспортной безопасности, не прошедшие сертификацию по новым правилам.
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