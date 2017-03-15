Компания RusGuard приглашает вас посетить выставку SecurikaMoscow 2017

Приглашаем всех посетить стенд компании РусГард на выставке «Securika/MIPS 2017» в Москве, которая состоится 21-24 марта 2017 в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Павильоны № 2, 8, стенд C211 . Посетителям будет представлена инновационная линейка оборудования RusGuard, аналогов, по функциональным возможностям которого на рынке не существует, обладающая уникальными техническими характеристиками и интеграционными возможностями, а также программный комплекс RusGuard Soft.

Приглашаем всех посетить стенд компании РусГард на выставке «Securika/MIPS 2017» в Москве, которая состоится 21-24 марта 2017 в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», Павильоны № 2, 8, стенд C211.