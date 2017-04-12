Компания RusGuard приглашает посетить выставку «Securika/AIPS 2017»!

Новости участников портала \\ 17.04.2017 13:43 \\ ЗАО "РусГард" \\ Москва

Приглашаем всех посетить стенд компании РусГард на выставке «Securika/AIPS 2017», которая состоится 19- 21 апреля 2017 в КЦДС "Атакент", по адресу: г. Алматы, ул.Тимирязева д.42, стенд А29.

Приглашаем всех посетить стенд компании РусГард на выставке «Securika/AIPS 2017», которая состоится 19- 21 апреля 2017 в КЦДС "Атакент", по адресу: г. Алматы, ул.Тимирязева д.42, стенд А29.

Посетителям будет представлена инновационная линейка оборудования RusGuard, аналогов, по функциональным возможностям которого на рынке не существует, обладающая уникальными техническими характеристиками и интеграционными возможностями, а также программный комплекс RusGuardSoft.

Посетив наш стенд, Вы сможете:

Ознакомиться с действующими образцами нашего оборудования;

Узнать о новинках;

Бесплатно получить каталоги продукции и типовых решений;>

Получить технические консультации специалистов.

И много другое.

http://www.rgsec.ru/news/news-106.html