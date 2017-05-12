Компания RusGuard приглашает на V республиканскую выставку-форум «Центр ...
Компания RusGuard приглашает на V республиканскую выставку-форум «Центр безопасности 2017»
Новости участников портала \\ 21.05.2017 00:07 \\ ЗАО "РусГард" \\ Москва
Компания RusGuard приглашает на V республиканскую выставку-форум «Центр безопасности 2017», которая пройдет с 24-го по 25-е мая, по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Козлова, 3, ВУП Республиканская художественная галерея (Дворец искусства), стенд С13.
Компания RusGuard приглашает на V республиканскую выставку-форум «Центр безопасности 2017», которая пройдет с 24-го по 25-е мая, по адресу:
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Козлова, 3, ВУП Республиканская художественная галерея (Дворец искусства), стенд С13.
Время работы выставки: 24 мая с 10.00-18.00
25 мая с 10.00-16.00
В этом году мы представим новинки:
- 1. СКУД с полным использованием технологий Mifare PLUS
Что это такое:
Рабочие места операторов
- Неограниченное количество рабочих мест. Функционал эмиссии карт встроен в основное ПО;
- Возможность эмитировать карты MFClassiс и Plus. MF Plus до уровня SL1 или SL3;
- Централизованное управление с сервера ключами и параметрами доступа к картам;
- Отсутствие «Мастер-карты» и необходимости ручного программирования считывателей на нужный режим работы;
- Возможность одновременной записи нескольких профилей на одну карту – использование карты в разных филиалах с разными ключами доступа.
Контроллеры
- Неограниченное количество контроллеров в системе;
- Работа со считывателями RDR-202 по защищенному протоколу с полным шифрованием трафика;
- Широкие функциональные возможности конфигурирования: доступ по ключу из памяти карты, доступ по ключу из памяти + UID (исключение возможности перевыдачи карты) и др.
- Возможность перехода на использование считывателей RDR-202 с шифрованным протоколом обмена без замены существующих проводов и переключения на стороне контроллера.
Мультиформатные считыватели
Поддерживают форматы:
- Mifare PLUS SL1 / SL3 - Cotag (Siemens-Bewator)
- Mifare Classiс - Indala-26/44
- Mifare Ultralight - HID Prox Card II
- Mifare DESfire - Em-marine
- Работа с защищенной памятью карт MF Classic , PLUS SL1 / SL3
- Оптический тампер корпуса;
- Полное конфигурирование режимов работы с сервера.
2. Мобильное приложение
- Получение отчетов и аналитических данных по соблюдению трудового распорядка;
- Оперативное управление правами пользователей;
- Мобильный терминал проверки прав сотрудника и фиксации входа/выхода.
Интерфейс руководителя
- Получение оперативных отчетов в графическом и табличном виде;
- Просмотр статисик посещаемости;
- Учет рабочего времени.
Интерфейс администратора
- Поиск и просмотр личных данных сотрудника;
- Изменение прав, блокировка, разблокировка ключей;
- Управление режимом работы точек доступа.
Удаленный терминал
- Мобильная версия АРМ фотоидентификации;
- Проверка прав сотрудника;
- Удаленная регистрация входа или выхода;
- Работа с картами Mifare по NFC;
- Работа со Штрих- \ 2D- \ 3D- кодами;
-Возможность работы в Off-Line режиме с последующей выгрузкой информации на сервер.
Все наши системы предусматривают неограниченное количество контроллеров и до миллиона пользователей. Гарантия на все оборудование 5 лет!
Так же, в рамках деловой программы выставки, на 1-м «IP форуме по безопасности», выступит наш технический специалист по теме «RusGuard – Основа построения современных СКУД любого масштаба».
Приходите к нам на стенд С13, по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Козлова, 3, ВУП Республиканская художественная галерея (Дворец искусства)
будет интересно!
http://www.rgsec.ru/news/news-108.html
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