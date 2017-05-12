Компания RusGuard приглашает на V республиканскую выставку-форум «Центр ...

Компания RusGuard приглашает на V республиканскую выставку-форум «Центр безопасности 2017»

Компания RusGuard приглашает на V республиканскую выставку-форум «Центр безопасности 2017»

Новости участников портала \\ 21.05.2017 00:07 \\ ЗАО "РусГард" \\ Москва

Компания RusGuard приглашает на V республиканскую выставку-форум «Центр безопасности 2017», которая пройдет с 24-го по 25-е мая, по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Козлова, 3, ВУП Республиканская художественная галерея (Дворец искусства), стенд С13.

  Компания RusGuard  приглашает  на V республиканскую выставку-форум «Центр безопасности 2017», которая пройдет с 24-го по 25-е мая, по адресу:

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Козлова, 3, ВУП Республиканская художественная галерея (Дворец искусства), стенд С13.

Время работы выставки: 24 мая с 10.00-18.00

                                           25 мая с 10.00-16.00        

В этом году мы представим новинки:

  1. 1.     СКУД с полным использованием технологий Mifare PLUS

Что это такое:

Рабочие места операторов

- Неограниченное количество рабочих мест. Функционал эмиссии карт встроен в основное ПО;

- Возможность эмитировать карты MFClassiс и Plus.  MF Plus до уровня SL1 или SL3;

- Централизованное управление с сервера ключами и параметрами доступа к картам;

- Отсутствие «Мастер-карты» и необходимости ручного программирования считывателей на нужный режим работы;

- Возможность одновременной записи нескольких профилей на одну карту – использование карты в разных филиалах с разными ключами доступа.

Контроллеры

- Неограниченное количество контроллеров в системе;

- Работа со считывателями RDR-202 по защищенному протоколу с полным шифрованием трафика;

- Широкие функциональные возможности конфигурирования: доступ по ключу из памяти карты, доступ по ключу из памяти + UID (исключение возможности перевыдачи карты) и др.

- Возможность перехода на использование считывателей RDR-202 с шифрованным протоколом обмена без замены существующих проводов и переключения на стороне контроллера.

Мультиформатные считыватели

Поддерживают форматы:

- Mifare PLUS SL1 / SL3                         - Cotag (Siemens-Bewator)

- Mifare Classiс                                       - Indala-26/44    

- Mifare Ultralight                                     - HID Prox Card II

- Mifare DESfire                                       - Em-marine

 

-         Работа с защищенной памятью карт MF Classic , PLUS SL1 / SL3

-         Оптический тампер корпуса;

-         Полное конфигурирование режимов работы с сервера.

 

2. Мобильное приложение

- Получение отчетов и аналитических данных по соблюдению трудового распорядка;

- Оперативное управление правами пользователей;

- Мобильный терминал проверки прав сотрудника и фиксации входа/выхода.

Интерфейс руководителя

- Получение оперативных отчетов в графическом и табличном виде;

- Просмотр статисик посещаемости;

- Учет рабочего времени.

Интерфейс администратора

- Поиск и просмотр личных данных сотрудника;

- Изменение прав, блокировка, разблокировка ключей;

- Управление режимом работы точек доступа.

Удаленный терминал

- Мобильная версия АРМ фотоидентификации;

- Проверка прав сотрудника;

- Удаленная регистрация входа или выхода;

- Работа с картами Mifare по NFC;

- Работа со Штрих-  \ 2D- \ 3D- кодами;

-Возможность работы в Off-Line режиме с последующей выгрузкой информации на сервер.

     Все наши системы предусматривают неограниченное количество контроллеров и  до миллиона пользователей. Гарантия на все оборудование 5 лет!

     Так же, в рамках деловой программы  выставки, на 1-м «IP форуме по безопасности», выступит наш технический специалист по теме «RusGuard – Основа построения современных СКУД любого масштаба».

 

Приходите к нам на стенд С13, по адресу: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Козлова, 3, ВУП Республиканская художественная галерея (Дворец искусства)

 будет интересно!

http://www.rgsec.ru/news/news-108.html

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