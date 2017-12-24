Компания "Равелин Лтд" в Реестре надежных поставщиков России

Новости участников портала \\ 17.01.2018 12:25 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург

По результатам работы в 2017 году компания «Равелин Лтд» в очередной раз была внесена в Реестр российских предприятий и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности.

По результатам работы в 2017 году компания «Равелин Лтд» в очередной раз была внесена в Реестр российских предприятий и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в Российской Федерации и за рубежом.



Торгово-промышленная палата РФ, в лице Ленинградской областной ТПП, подвела итоги деятельности предприятий, официальных членов палаты, в 2017 году. Компании «Равелин Лтд» было выдано Свидетельство №01138-338 от 24.10.17 о внесении ее в Реестр экономически надежных партнеров.



Компания работает на рынке технических средств безопасности уже более 15 лет.



Партнерами компании являются как специалисты рынка систем безопасности, проектировщики, инсталляторы, так и конечные пользователи технических средств и систем безопасности. Накопленный опыт и традиционный индивидуальный подход позволяет компании предложить партнерам широкий спектр оборудования различных ценовых категорий и выгодные условия поставки аудио и видеодомофонов, автоматики для ворот, шлагбаумов, турникетов, интегрированных систем безопасности, оповещения, видеонаблюдения и систем охранного телевидения от ведущих мировых и отечественных производителей.



Важно, что компания «Равелин Лтд» не только продает, но и сама является разработчиком и производителем известной российской системы контроля доступа Gate, которая была неоднократно отмечена различным призами и наградами в России и странах СНГ. Популярность и востребованность данного бренда были подтверждены очередным рейтингом СКУД, который составил известный журнал «Системы Безопасности» по результатам опроса специалистов рынка в 2017 году. СКУД Gate в очередной раз была признана лидером сразу в трех номинациях российских систем: «надежность», «прибыльность», «универсальность».



Партнеры компании «Равелин Лтд» получают возможность:

- протестировать оборудование непосредственно перед покупкой;

- получить индивидуальную скидку, оформить доставку оборудования;

- получить необходимую консультацию и техническую поддержку;

- сдать гарантийное и постгарантийное оборудование в ремонт;

- арендовать оборудование для его тестирования на конкретном объекте.