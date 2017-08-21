Компания «Поликом Про» продлила Лицензию ФСБ на работу с шифровальными ...

Новости участников портала \\ 08.11.2017 18:44 \\ Поликом Про \\ Санкт-Петербург

С 01 ноября 2017 года действует новая Лицензия Федеральной службы безопасности Российской Федерации

Компания «Поликом Про» сообщает, что с 01 ноября 2017 года продлена Лицензия Федеральной службы безопасности Российской Федерации, на основании которой «Поликом Про» имеет право продолжить осуществлять деятельность по разработке, производству и распространению шифровальных (крипографических) средств.

Напомним, что Лицензия ФСБ на шифрование (криптографию) подтверждает соответствие требованиям, установленным «Положением о лицензировании деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств…», утвержденным Постановлением Правительства № 313 от 16.04.2012.

«Поликом Про» выполняет проекты, связанные с защитой конфиденциальной информации и сведений, составляющих государственную тайну.

В рамках действующей лицензии компания также готова оказать услуги:

Защита корпоративной информации и контроль доступа

- контроль потоков информации

- многофакторная аутентификация пользователей

- инфраструктура управления открытыми ключами (PKI) и электронная цифровая подпись

- шифрование данных

- контроль и предотвращение утечек информации (DLP)

- разграничение доступа к конфиденциальной информации (DRM)

- защита персональных данных (СЗПДн)

- двухфакторная аутентификация

Управление и мониторинг

- система корреляции событий безопасности

- средства централизованного управления и отчётности

Регламентирующие документы

- руководство и инструкции по использованию и сопровождению различных систем в контексте ИБ

- права и обязанности пользователей при работе с различными ресурсами ИС

- регламенты действий