Новости участников портала \\ 01.12.2017 16:48 \\ ТД "Актив-СБ" \\ г. Москва

Компания Актив-СБ представила новый комплект видеонаблюдения на 6 уличных камер! Данный комплект предназначен для установки на улице или в неотапливаемых помещениях, а также в помещениях с высокой влажностью и т. д.

Компания Актив-СБ представила новый комплект видеонаблюдения на 6 уличных камер! Данный комплект предназначен для установки на улице или в неотапливаемых помещениях, а также в помещениях с высокой влажностью и т. д.





Комплект состоит из видеорегистратора и шести уличных, всепогодных камер, полностью подходит для самостоятельной установки системы видеонаблюдения, т.к. все необходимые кабеля, разъемы и блоки питания есть в комплекте.

Основные особенности комплекта:

- Высокое качество видеозаписи — 6 каналов AHD-H в разрешении FullHD (1920x1080 пикселей), 15 кадров в секунду.

- Простота монтажа - все разъемы разборные и устанавливаются при помощи отвертки, что существенно облегчает прокладку кабелей через стены!

- Легкая настройка — меню видеорегистратора на русском языке, основные настройки заданы по умолчанию, настройку можно осуществлять при прямом (монитор и мышка), сетевом или интернет подключении.

- Быстрая настройка онлайн подключения — для регистрации в «облачном сервисе» достаточно указать серийный номер регистратора, процедура занимает 5 минут.

- Мощный блок питания видеокамер с запасом — в комплекте идет блок питания видеокамер на 5А, что гарантирует стабильную работу видеокамер.

Этот комплект видеонаблюдения на 6 уличных камер уже на складе компании и доступен к заказу!