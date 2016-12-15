Компактные 4 Мп уличные камеры Beward BD4640RCVx – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Компактные 4 Мп уличные камеры Beward BD4640RCVx – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 09.01.2017 11:43 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Две новинки от Beward – камеры в компактных металлических корпусах BD4640RCV и BD4640RCV2 обеспечивают эффективное видеонаблюдение с высокой детализацией (до 4 Мп) при любом освещении: от высококонтрастного до полной темноты. Компактные камеры BD4640RCV и BD4640RCV2, которые можно купить в компании «Видеоглаз» по довольно низкой цене, передают 4 потока видео и имеют 2х аппаратный WDR, а основное их различие – в фокусах и в углах обзора.
Компания Beward начала продажи двух миниатюрных 4 Мп цилиндрических камер во всепогодном исполнении серии BD4640RCVx. Видеокамера BD4640RCV оснащена варио-объективом 2,8-6 мм, а BD4640RCV2 укомплектована объективом с фокусом 3,0-10.5 мм. Еще одно различие между ними заключается в особенностях комплектации: первая модель поставляется с герметичным морозоустойчивым разъемом IP67 и поддерживает питание только по типу PoE, а вторая комплектуется (по выбору покупателя) или герметичным разъемом IP67 и PoE, или разъемами под PoE и DC 12В.
Прочие характеристики новинок практически идентичны, поэтому рассматривать камеры BD4640RCV и BD4640RCV2 будем как серию BD4640RCVx. Камеры новой серии построены на 4 Мп КМОП матрице, причем изображение может передаваться в четыре потока с индивидуальными настройками (под запись, под «живой» просмотр, под передачу по сети и т.п.). Детектор движения имеет четыре настраиваемые зоны, а запись можно вести постоянно, по сигналу с детектора движения или по расписанию.
Одна из важнейших особенностей новинок – наличие 2х аппаратного динамического диапазона WDR 120 дБ, благодаря которому камеры серии BD4640RCVx формируют великолепное контрастное изображение при съемке даже самых «сложных» сцен - со светотенями, при неудачной подсветке и пр. При недостаточной освещенности картинка будет оптимизирована путем подавления шумов, а при переходе в ночной режим – автоматически включается ИК подсветка.
Компактные цилиндрические 4 Мп камеры BD4640RCV и BD4640RCV2 способны работать при температурах от -40 и до 50 градусов, а весят они менее 400 граммов. Поскольку обе камеры поддерживают работу с картами памяти до 64 Гб – тревожные кадры не «потеряются» даже при перебоях связи с сервером. Углы обзора составляют 52…90 градусов по горизонтали у камеры BD4640RCV, и 32…87 градусов - у BD4640RCV2. К тому же первая модель имеет 2х, а вторая – 3х оптическое увеличение, а дополнительную информацию об этих профессиональных уличных новинках рекомендуем уточнять в компании «Видеоглаз» при покупке.
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