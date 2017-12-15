Компактная поворотная 5 Мп IP-камера STC-IPM5911 Estima от Smartec

Новости участников портала \\ 22.12.2017 13:51 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва

STC-IPM5911 Estima является эффективным решением для большинства задач видеонаблюдения в уличных условиях. Это обеспечивается благодаря наличию функционального модуля камеры с высокочувствительной 6 Мп КМОП-матрицей Sony Starvis™ IMX326, WDR, быстрым автофокусом, развитым детектором движения и др.

STC-IPM5911 Estima является эффективным решением для большинства задач видеонаблюдения в уличных условиях. Это обеспечивается благодаря наличию функционального модуля камеры с высокочувствительной 6 Мп КМОП-матрицей Sony Starvis™ IMX326, широким динамическим диапазоном, быстрым автофокусом, развитым детектором движения, адаптивной комбинированной подсветкой и другим функциям.

Камера имеет 12х трансфокатор и оснащена программным WDR 120 дБ.

КМОП-матрица 1/2.9" 6 Мп Sony Starvis™ IMX326

Разрешение: 5 Мп (2560x1920) до 20 к/с, при прочих разрешениях до 30 к/с

Кодеки: Н.265, Н.264, M-JPEG

Минимальная освещенность 0.006/0 Лк (цв./ч.б.)

12-кратный трансфокатор

Программный WDR 120 дБ

Адаптивная ИК-подсветка (до 100 м)

Уличное исполнение, класс IP66

Слот для карты памяти

Соответствие спецификациям ONVIF

Питание 12 В пост.тока/POE+

ТРЕХПОТОКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

STC-IPM5911 Estima может формировать до трех видеопотоков одновременно в трех форматах компрессии: H.265, H.264 и M-JPEG. Каждый видеопоток может настраиваться по разрешению и скорости передачи кадров исходя из решаемой задачи.

ФУНКЦИИ PTZ

Камера может осуществлять панорамное непрерывное вращение 360° со скоростью до 100°/сек и наклон в пределах -45°~30° со скоростью до 60°/с. Поддерживается широкий набор PTZ-функций, включающий 255 предустановок, 8 программируемых туров и 4 обучаемых. Режимы PTZ могут программироваться по временному расписанию.

12х оптическое увеличение и быстрая автофокусировка обеспечивают высокие динамические параметры камеры и детализацию изображения.

АДАПТИВНАЯ ПОДСВЕТКА В ИК И ВИДИМОМ ДИАПАЗОНЕ

Комбинация разноугольных встроенных матричных ИК-светодиодов обеспечивает равномерное освещение зоны обзора камеры в темное время суток с эффективной дальностью до 100 м. Интенсивность ИК-подсветки может автоматически меняться в соответствии с изменением угла обзора камеры. Встроенный светодиод белого света может использоваться как для подсветки в дневном режиме, так и для формирования светового сигнала тревоги-вспышки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В STC-IPM5911 Estima реализовано интуитивно понятное 3D управление манипулятором "мышь" через браузер подключенного ПК. По сигналу детектора движения камера может автоматически отцентровать активный участок сцены с требуемым увеличением на установленный период просмотра. Встроенный в корпус мембранный клапан выравнивает давление внутри камеры с окружающей средой, что значительно снижает риск образования конденсата.

Опциональная герметичная монтажная база STB-C62 позволяет комфортно произвести установку камеры с защитой кабельных соединений от пыли и влаги.

ПИТАНИЕ КАМЕРЫ

Питание STC-IPM5911 Estima осуществляется от источника питания 12 В постоянного тока или по РоЕ+. Максимальная мощность потребления камеры составляет 20 Вт.

Видеокамеру STC-IPM5911 Estima можно приобрести у Партнёров компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ".