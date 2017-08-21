Хорошие новости: теперь компания "Амиком" работает на час больше

Новости участников портала \\ 09.11.2017 19:12 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва

С 1 ноября офис компании "Амиком" работает до 19.00

С 1 ноября 2017 года в преддверии новогодних праздников клиенты "Амиком" могут приезжать в наш московский офис, расположенный на площади Журавлева, дом 2, строение 2, ежедневно с понедельника по пятницу с 9.30 до 19.00.





"В связи с сезонностью продаж, ростом активности партнеров было принято решение об увеличении рабочего дня с 9-30 до 19-00 в будние дни. Меры, направленные на рост клиенториентированости и улучшения лояльности наших постоянных партнеров, были и остаются важными составляющими "Амиком", - прокомментировала новый рабочий график генеральный директор Елена Калягина.

Теперь не стоит беспокоится о том, что в час-пик московские "пробки" задержат в дороге - мы обязательно дождемся своих любимых клиентов.

Подробную информацию можно уточнить по бесплатному номеру телефона 8-800-333-09-66 или у личного менеджера.

Мы всегда рады гостям!