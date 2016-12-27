КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ RVI-IPC44 (3.6 ММ), RVI-IPC42LS (2.8-12 ММ), RVI-IPC42M4 И RVI-IPC44 (3.0-12 ММ)
КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ RVI-IPC44 (3.6 ММ), RVI-IPC42LS (2.8-12 ММ), RVI-IPC42M4 И RVI-IPC44 (3.0-12 ММ)
Новости участников портала \\ 20.01.2017 14:27 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва
Все четыре устройства относятся к антивандальным уличным камерам видеонаблюдения. Эти новинки работают также в ночном режиме, улучшая цветопередачу благодаря встроенному фильтру усиления чувствительности сенсора, а также инфракрасной подсветке дальностью до 30 метров.
Характеристики камер
Все модели имеют особые технические параметры:
• RVi-IPC44 (3.6 мм) – светочувствительный сенсор 4 Мп снимает видео с максимальным разрешением 2688*1520, скорость воспроизведения его будет равна 20 к/с. Фокусное расстояние у данной модели – 3.6 мм. Имеет функцию WDR, позволяющую получить качественную картинку при резких перепадах света. Также устройство способно интеллектуально анализировать изображение, выделяя лица объектов, оставленные предметы, движение в заданной области и так далее;
• RVi-IPC42LS (2.8-12 мм) – данная модель оснащена вариофокальным регулируемым объективом 2.8-12 мм. Разрешение видеоизображения до 1920*1080 со скоростью трансляции 25 к/с. В качестве дополнительных возможностей – базовый анализ изображения: движение в области или пересечение линии;
• Rvi-IPC42M4 – IP-камера с интеллектуальным анализом видеоизображения. Работает на основе двухмегапиксельного сенсора 1920*1080 и скоростью воспроизведения 25 к/с. Оснащена моторизированным объективом 2.7-12 мм с автофокусом. Имеет множество дополнительных функций: выделение области интереса, улучшенное сжатие видеопотока, запись по сигналу тревоги, предварительная пятисекундная запись. Устройство имеет аудиовход и выход для обеспечения двухсторонней связи;
• RVi-IPC44 (3.0-12 мм) – устройство с вариофокальным объективом с фокусным расстоянием 3-12 мм. При установке максимального разрешения изображения (2688*1512) видео будет транслироваться со скоростью 15 к/с. Камера имеет функцию выделения области интереса и «коридорный формат» - съемка при вертикальном расположении кадра.
Все четыре модели являются антивандальными, то есть имеют высокий класс защиты. Бесперебойное функционирование обеспечивается диапазоном рабочих температур от -40 до +50 градусов по Цельсию. Камеры видеонаблюдения RVi-IPC44 (3.6 мм), RVi-IPC42LS (2.8-12 мм), RVi-IPC42M4 и RVi-IPC44 (3.0-12 мм) полностью совместимы со всеми видеорегистраторами производства этой же фирмы.
|RVi-IPC44 (3.6 мм)
|RVi-IPC42LS (2.8-12 мм)
|Rvi-IPC42M4
|RVi-IPC44 (3.0-12 мм)
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