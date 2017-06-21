Как победить коррупцию в России

Новости участников портала \\ 23.06.2017 13:32 \\ Медиасовет КС НСБ России \\ Москва

Дмитрий Галочкин: общественные институты и СМИ должны активнее подключаться к борьбе со взяточничеством

22 июня в ресторане SillyCat по инициативе Медиасовета КС НСБ России состоялся медиазавтрак, сообщается на портале "Хранитель".

Технологи, журналисты и блогеры вместе с общественниками обсудили вопросы борьбы с коррупцией, подлинность журналистских расследований, а также эффективность народного контроля за чиновниками.

«В нашей сфере работают профессионалы из самых разных отраслей, начиная с частных детективов, заканчивая профильными ИТ специалистами, которые специализируется на вопросах безопасности. Нередко к нам обращаются журналисты или различные общественные деятели, которым нужно экспертное мнение по тем или иным вопросам, помощь в анализе данных и многом другом. Мы со своей стороны всегда открыты к этому сотрудничеству, - отметил сопредседатель КС НСБ России Дмитрий Галочкин. Сегодня борьба с коррупцией является одной из центральных тем государственной повестки. Мы видим, что за последние несколько месяцев правоохранительные органы задержали несколько высокопоставленных чиновников и сейчас идут судебные разбирательства. И, на наш взгляд, общественные институты и СМИ должны также активно подключаться к этой работе и помогать профильным государственным органам в рамках своей компетенции».

Координатор Медиасовета КС НСБ России Павел Сорокин рассказал, что структура развивает систему мониторинга информационного пространства на предмет выявления опасных трендов с точки зрения безопасности. Так, по словам Сорокина, специалистам Медиасовета уже удалось закрыть несколько сотен групп в социальных сетях, пропагандирующих тему наркомании.

Он сообщил, что сейчас активисты организации начали мониторинг фанатских (околофутбольных) сообществ в преддверии проведения ЧМ-2018 в России.

В свою очередь Станислав Карпач, редактор "Момент истины", координатор Медиасовета КС НСБ РФ, подчеркнул, что для повышения эффективности антикоррупционной политики государства необходимо выстраивать более плотное взаимодействие некоммерческого сектора, в частности организаций правоохранительной направленности с представителями СМИ. «Когда информация становится публичной, то с ней вынуждены считаться и властные структуры, и злоумышленники». Он также отметил, что эта работа должна быть плановой и системной.

Зампред Комиссии ОП РФ по общественному контролю Артем Кирьянов рассказал о правоприменительной практике закона «Об общественном контроле».

Он подчеркнул, что сейчас необходимо развивать инфраструктуру общественного контроля на местах. «Надо дорабатывать региональное законодательство, чтобы в нем были четко прописаны субъекты общественного контроля и их полномочия». По его словам, нередки случаи, когда мошенники используя «размытые» формулировки, начинают атаковать коммерческие предприятия нелегальными проверками, чтобы получить мзду.

В завершении медиазавтрака участники договорились о том, что встречи такого рода станут регулярными.