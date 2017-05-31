Новости участников портала \\ 06.06.2017 10:25 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Компания Jet SYSTEMS в качестве партнера компании «Видеоглаз» предлагает в Казахстане продукцию сотен лучших изготовителей оборудования видеонаблюдения, контроля доступа, охранной сигнализации и т.п. По условиям франшизы «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» на все десятки тысяч поставляемых наименований распространяется партнерская гарантия.

Специализирующаяся на домофонных системах Vizit казахстанская компания Jet SYSTEMS заключила партнерское соглашение «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ», подняв тем самым бизнес на качественно новый уровень. После проведенного компанией «Видеоглаз» онлайн обучения по приоритетным брендам сотрудники Jet SYSTEMS стали отлично разбираться в преимуществах и особенностях поставляемого по франшизе оборудования, а эксклюзив по региону с переводом к ним всех звонков и обращений из региона увеличил число клиентов и заказов.

По условиям франшизы для компании Jet SYSTEMS был создан новый корпоративный сайт с полным партнерским каталогом товаров, с автоматически запоминаемой историей заказов каждого покупателя, с расчетом стоимости работ онлайн и с другими полезными функциями. К примеру, коммерческое предложение можно составить прямо на новом сайте. Там же можно посмотреть подробные характеристики и описания десятков тысяч наименований товаров сотен зарубежных и российских торговых марок.

Jet SYSTEMS, как эксклюзивный представитель «Видеоглаза», получает товары по самым низким партнерским ценам, без дополнительных накруток, так как компания «Видеоглаз» имеет налаженные дилерские связи с лучшими производителями из России, Азии, Европы и других регионов. Качество поставляемых по франшизе товаров, среди которых есть как бюджетные, так и категории pro, соответствует отраслевым российским и мировым стандартам. Как дополнительную гарантию качества можно рассматривать то, что «Видеоглаз» устанавливает оборудование в регионах с разными климатическими условиями, то есть большинство позиций из партнерского ассортимента прошло строгую проверку качества на многочисленных действующих объектах.

Поговорим еще об одном аспекте партнерства «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» – о так называемой партнерской гарантии. Она означает, что любой клиент Jet SYSTEMS, недовольный качеством товаров, может урегулировать вопрос непосредственно в компании «Видеоглаз». Для этого достаточно связаться с ее сотрудниками по телефону или по электронной почте, и вопрос будет быстро решен.

Источник: www.videoglaz.ru