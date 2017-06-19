ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ: ВЕРНЫЙ! ОТЗЫВЧИВЫЙ! КОМПАКТНЫЙ!

Новости участников портала \\ 21.06.2017 13:14 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Уважаемые дамы и господа! Рады сообщить, что у нас появился новый охранный извещатель «Юпитер-5210/5211» из линейки СПИ Юпитер.

Наши разработчики смогли создать уникальную конструкцию прибора, позволяющую устанавливать прибор на любые поверхности под любым углом наклона. Благодаря, тому что весь прибор находится в крышке, Вы с легкостью сможете инсталлировать его на объекте.

«Юпитер-5210/5211» предназначен для обнаружения проникновения нарушителя в охраняемого объект и формирования извещения о тревоге размыванием контактов исполнительного реле.

Основные возможности:

· Устойчивость к движению животных весом до 40 кг;

· ЭМС 4-ой степени жесткости;

· Контроль напряжения внешнего резервного питания;

· Контроль обрыва ШС;

· Автотестирование;

· Температурная компенсация порогов срабатывания.

Особенности:

· Удобство инсталляции(весь прибор в крышке; 3 плоскости крепления; накидные колодки);

· Безвизовая регулировка наклона зоны обнаружения ( доступно 3 положения);

· Индивидуальная заводская настройка на ИК стенде.

Технические характеристики:

· Дальность обнаружения 12 м;

· Угол зоны обнаружения 95;

· Высота установки от 2,1 м до 3,4 м;

· Напряжения питания от 8 до 28В;

· Ток потребления не более 10 мА;

· Габариты 90*62*60 мм;

· Масса не более 0,1 кг.