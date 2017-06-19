ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ: ВЕРНЫЙ! ОТЗЫВЧИВЫЙ! КОМПАКТНЫЙ!
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ: ВЕРНЫЙ! ОТЗЫВЧИВЫЙ! КОМПАКТНЫЙ!
Новости участников портала \\ 21.06.2017 13:14 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Уважаемые дамы и господа! Рады сообщить, что у нас появился новый охранный извещатель «Юпитер-5210/5211» из линейки СПИ Юпитер.
Наши разработчики смогли создать уникальную конструкцию прибора, позволяющую устанавливать прибор на любые поверхности под любым углом наклона. Благодаря, тому что весь прибор находится в крышке, Вы с легкостью сможете инсталлировать его на объекте.
«Юпитер-5210/5211» предназначен для обнаружения проникновения нарушителя в охраняемого объект и формирования извещения о тревоге размыванием контактов исполнительного реле.
Основные возможности:
· Устойчивость к движению животных весом до 40 кг;
· ЭМС 4-ой степени жесткости;
· Контроль напряжения внешнего резервного питания;
· Контроль обрыва ШС;
· Автотестирование;
· Температурная компенсация порогов срабатывания.
Особенности:
· Удобство инсталляции(весь прибор в крышке; 3 плоскости крепления; накидные колодки);
· Безвизовая регулировка наклона зоны обнаружения ( доступно 3 положения);
· Индивидуальная заводская настройка на ИК стенде.
Технические характеристики:
· Дальность обнаружения 12 м;
· Угол зоны обнаружения 95;
· Высота установки от 2,1 м до 3,4 м;
· Напряжения питания от 8 до 28В;
· Ток потребления не более 10 мА;
· Габариты 90*62*60 мм;
· Масса не более 0,1 кг.
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