Изменение в ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности ...

Федеральный закон от 29.12.2017 N 448-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11.1 и 12 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" Подробнее...

Федеральный закон от 29.12.2017 N 448-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11.1 и 12 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"