ЮПИТЕР: «Умка» спешит на помощь

Новости участников портала \\ 21.12.2016 11:40 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан высказался о необходимости обеспечения безопасности школьников путем внедрения в образовательных учреждениях специальных треккинговых браслетов с тревожной кнопкой.

В условиях современного мегаполиса, у детей, помимо обычного телефона, должно быть универсальное, малобюджетное устройство связи, позволяющее позвать на помощь и определить местоположение ребенка.

Компания «Элеста» вот уже более 20 лет производит системы «Юпитер» для охраны объектов и является ведущим поставщиком оборудования для ГУВО МВД России. Накопленный опыт и передовые технологии помогают компании разрабатывать новые устройства индивидуальной безопасности для детей.

Такие малобюджетные браслеты помогут взрослым меньше беспокоится о состоянии ребенка и всегда находится с ним на связи.