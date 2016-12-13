ЮПИТЕР: «Умка» спешит на помощь
ЮПИТЕР: «Умка» спешит на помощь
Новости участников портала \\ 21.12.2016 11:40 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан высказался о необходимости обеспечения безопасности школьников путем внедрения в образовательных учреждениях специальных треккинговых браслетов с тревожной кнопкой.
В условиях современного мегаполиса, у детей, помимо обычного телефона, должно быть универсальное, малобюджетное устройство связи, позволяющее позвать на помощь и определить местоположение ребенка.
Компания «Элеста» вот уже более 20 лет производит системы «Юпитер» для охраны объектов и является ведущим поставщиком оборудования для ГУВО МВД России. Накопленный опыт и передовые технологии помогают компании разрабатывать новые устройства индивидуальной безопасности для детей.
Такие малобюджетные браслеты помогут взрослым меньше беспокоится о состоянии ребенка и всегда находится с ним на связи.
Новости участников портала
АйТиСпутник – низкие цены на безопасность в столице по франшизе с Видеоглазом
Новости участников портала \\ 21.12.2016 11:32 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый полнофункциональный сайт, большой каталог предлагаемого по низким ценам оборудования видеонаблюдения, контроля доступа и охранно-пожарной сигнализации, партнерские гарантии предлагает московская компания «АйТиСпутник». Благодаря партнерскому соглашению «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» клиентам «АйТиСпутника» доступна пожизненная гарантия на оборудование в сервисе и другие бонусы по франшизе.
Новая HD-AHD видеокамера MASTER в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 21.12.2016 11:29 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой малогабаритной HD-AHD видеокамеры MASTER MR-HC19CHP4 в цилиндрическом корпусе, диаметр которого составляет всего 19 мм.
Новинка от OSNOVO и компании «Видеоглаз» – PoE коммутатор с переключением напряжения SW-20800/B (12/24/48)
Новости участников портала \\ 20.12.2016 12:14 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Неуправляемый Fast Ethernet коммутатор на 8 портов OSNOVO SW-20800/B (12/24/48) имеет три режима выходного PoE напряжения (12 В, 24 В и 48 В) для питания PoE нагрузки на семи портах. Еще один порт работает как Uplink, а при активации функции VLAN 2…8 порты могут соединяться только с первым портом для обмена данными. Коммутатор с переключением выходных напряжений SW-20800/B (12/24/48) уже поступил в продажу по низкой цене в компании «Видеоглаз».
Новые IP-видеокамеры Optimus в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 20.12.2016 11:19 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Optimus IP-E022.1(3.6)AP_V2035 и IP-E022.1(2.8-12)AP_V2035.
Серия бюджетных камер Eco марки Alteron by Smartec
Новости участников портала \\ 19.12.2016 17:45 \\ АВАЛОН \\ Москва
Компания "АВАЛОН", партнер Smartec, представляет новую линейку бюджетных AHD-камер видеонаблюдения с ИК-подсветкой Alteron Eco.
Подписка на журнал “Алгоритм безопасности” на 2017 год
Новости участников портала \\ 19.12.2016 14:15 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
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«АРМО-Системы» представила купольные камеры видеонаблюдения Honeywell с 3 MP сенсором и защитой от вандалов
Новости участников портала \\ 19.12.2016 13:33 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Благодаря использованию 3-мегапиксельного сенсора эти купольные камеры марки Honeywell способны формировать и транслировать по сети видео с максимальным разрешением 2304х1296 пикс. при фреймрейте 20 к/с или с разрешением 1920х1080 пикс. при 25 к/с.
Новые IP-видеокамеры eVidence в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 19.12.2016 13:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер eVidence Apix - Box / E4 T08-VA2.2 3610 и Apix - Box / E4 1ExdIIBT6X 3610.
УМКА для детской безопасности
Новости участников портала \\ 19.12.2016 11:45 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Гарнец Валерий Николаевич выразил заинтересованность в применении охранных детских браслетов компании «Элеста» в школах района.
Samsung и компания «Видеоглаз» представляют 7,3 Мп мультисенсорную уличную IP камеру PNM-9020V
Новости участников портала \\ 19.12.2016 10:34 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новая камера Samsung PNM-9020V – уникальна благодаря наличию четырех 2 Мп матриц, которые формируют изображение 7,3 Мп с углом обзора 180 градусов в реальном времени. Новинка, которая уже поступила в продажу в компанию «Видеоглаз» по довольно низкой цене, имеет «фирменный» набор функций (SSDR, SSNRIII, WiseStream и т.п.) для профессионального видеонаблюдения. Сетевая купольная камера PNM-9020V с защитой IP66 и IK10 поддерживает сжатие H.265 и имеет широкие аналитические возможности.
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IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют комплект видеонаблюдения Базовый AHD 720P mini
ВИДЕОГЛАЗ \\ 22.12.2016 11:24
BEWARD представил морозостойкую уличную камеру для экстремальных температур
ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ 21.12.2016 13:42
Новости
ТБ Форум 2017: Директора по безопасности и главные инженеры российских метрополитенов, аэропортов, морских портов, железных дорог открыты к диалогу
Выставки \\ 20.12.2016
Минтранс России, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация, Росжелдор, Московский метрополитен, Ассоциация Метро в рамках ТБ Форцма 2017 проводят 16-ю конференцию "Терроризм и безопасность на транспорте" (7-8 февраля).
Конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего» соберет топ-менеджеров Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка
Выставки \\ 15.12.2016
В рамках Форума «Технологии безопасности 2017» вы можете встретиться и обсудить специфику обеспечения безопасности в банковской сфере с вице-президентами по безопасности
Проектирование и строительство сложных и уникальных объектов на ТБ Форуме 2017 обсудят эксперты К4, Гостехстроя, Спецстроя, Атомэнергопроекта
Выставки \\ 13.12.2016
Вы можете встретиться и обсудить специфику проектирования и строительства зданий и сложных и уникальных объектов, использование информационного моделирования как метода обеспечения комплексной безопасности сложных и уникальных объектов
Статьи
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AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
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