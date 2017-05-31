ЮПИТЕР: «ПЬЯНСТВУ-НЕТ!»

Новости участников портала \\ 15.06.2017 11:27 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

В канун нового года с ППКОП Юпитер-4 GSM на пульт Осетинского ОВО в г.Оса поступил тревожный сигнал из торгового здания сети «Монетка». Незамедлительно прибывший на место дежурный наряд охраны был встречен подвыпившим мужчиной с опустошённым "сосудом" в руках.

Незамедлительно прибывший на место дежурный наряд охраны был встречен подвыпившим мужчиной с опустошённым "сосудом" в руках.



Тревожной кнопкой воспользовался продавец продуктового магазина после того, как один из покупателей пройдя к кассе с товаром (спиртным напитком «водка»), отказался платить. После многочисленных пререканий мужчина, на глазах у изумленной публики, распечатал бутылку и со спокойным лицом выпил содержимое.

Скрыться с места преступления злоумышленнику не удалось, так как сам он уже был не в состоянии быстро покинуть магазин. По словам полиции, за подобные проступки мужчине не грозит уголовная ответственность, поскольку ущерб составляет всего несколько сотен рублей.

Подобное правонарушение из разряда смешных историй. Но оно показывает реальную работу охранного оборудования «Юпитер»( ППКОП Юпитер-4 GSM ) и своевременное оперативное реагирование сотрудников правоохранительных органов на сигналы тревоги с охраняемых объектов.



