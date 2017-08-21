«Юпитер» охраняет: Администрацию Выборгского района
«Юпитер» охраняет: Администрацию Выборгского района
Новости участников портала \\ 16.11.2017 11:16 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Охранные приборы «Юпитер» помогают обеспечить безопасность сотрудников Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.
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Выборгский район считается одним из самых населенных в Санкт-Петербурге и области. Каждый день в Администрации кипит работа: деловые встречи, выступления глав различных подразделений, собрания и торжественные мероприятия. Обезопасить труд людей - немаловажная часть рабочего процесса. Именно здесь на помощь приходят системы безопасности «Юпитер» производства компании «Элеста».
Из истории:
В 1872 году на Большом Сампсониевском пр., 86 был основан Санкт-Петербургский учительский институт им.Императора Александра II, ныне здесь располагается Администрация Выборгского района.
Здание было выполнено в стиле неоклассицизма архитектором В.М.Андросовым. Институт был построен для подготовки учителей начальных училищ. (Сейчас это Санкт-Петербургский педагогического университета им. А. Герцена.)
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Новости участников портала \\ 14.11.2017 15:40 \\ Z-Line \\ Санкт-Петербург
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Новости участников портала \\ 14.11.2017 11:42 \\ Группа компаний МАСКОМ \\ г.Москва,
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Новый IP-коммутатор Tantos в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 14.11.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-коммутатора Tantos TSn-8P10С.
Sigur вместе с другими известными брендами проведет бесплатный семинар в Сыктывкаре
Новости участников портала \\ 13.11.2017 19:00 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород
Семинар будет интересен специалистам и руководителям торгово-монтажных организаций безопасности, конечным потребителям.
Премьера Fujinon – варифокальные объективы 2.8-12 мм c АРД DC-Iris и асферическими линзами с ИК-коррекцией
Новости участников портала \\ 13.11.2017 13:14 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Для «захвата» крупных объектов или высокоточной фиксации выделенного сектора YV4.3x2.8SR4A-SA2L поддерживает широкий диапазон углов обзора.
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Новости участников портала \\ 13.11.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-CVI видеокамеры Dahua DH-HAC-HFW1200RP-VF-27135-S3A.
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«Юпитер» охраняет: Администрацию Выборгского района
ООО "Элеста" \\ 16.11.2017 11:16
Новые HD-CVI видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 16.11.2017 11:02
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Информационная безопасность \\ 15.11.2017
Операторы ботнета Windigo доработали бэкдор Linux/Ebury Вирусная лаборатория ESET обнаружила новый образец вредоносной программы Linux/Ebury – основного компонента ботнета Windigo. Исследование подтвердило, что Ebury продолжает активно использоваться атакующими, и инфраструктура, предназначенная для кражи данных, все еще функционирует.
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Информационная безопасность \\ 15.11.2017
Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании преступлений с использованием высоких технологий, выявила повышение активности мошенников в официальных группах российских банков в социальных сетях.
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