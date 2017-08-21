«Юпитер» охраняет: Администрацию Выборгского района

«Юпитер» охраняет: Администрацию Выборгского района

«Юпитер» охраняет: Администрацию Выборгского района

Новости участников портала \\ 16.11.2017 11:16 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Охранные приборы «Юпитер» помогают обеспечить безопасность сотрудников Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.

 

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Выборгский район считается одним из самых населенных в Санкт-Петербурге и области. Каждый день в Администрации кипит работа: деловые встречи, выступления глав различных подразделений, собрания и торжественные мероприятия. Обезопасить труд людей - немаловажная часть рабочего процесса. Именно здесь на помощь приходят системы безопасности «Юпитер» производства компании «Элеста».

 

Из истории:

 

В 1872 году на Большом Сампсониевском пр., 86 был основан Санкт-Петербургский учительский институт им.Императора Александра II, ныне здесь располагается Администрация Выборгского района.

Здание было выполнено в стиле неоклассицизма архитектором В.М.Андросовым. Институт был построен для подготовки учителей начальных училищ. (Сейчас это Санкт-Петербургский педагогического университета им. А. Герцена.)


 

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