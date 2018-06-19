"Юпитер" на выставке в Красноярске!

Новости участников портала \\ 06.07.2018 11:53 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

В начале лета в рамках XIV форума-выставки «Современные системы безопасности – антитеррор» г. Красноярска были представлены новые и уже зарекомендовавшие себя приборы «Юпитер».

Свыше 10 тысяч посетителей смогли увидеть новейшие разработки компании: контрольные панели, объемные и акустические извещатели, резервированные блоки питания, охранные Глонас-браслеты «Умка», аудио-видео регистраторы «МАВР - Юпитер» и многое другое. Все эти устройства уже помогают обеспечить безопасность на различных социальных и стратегически важных объектах.

Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Красноярского края Павел Солодков отметил, что из года в год производители систем безопасности выходят на новый уровень развития. Производимые приборы становятся технологически сложнее, что позволяет сотрудникам Росгвардии сделать свою работу еще более эффективной.

Компания «Элеста» также старается соответствовать всем современным требованиям заказчиков, благодаря чему занимает лидирующие позиции на рынке систем безопасности.