Юпитер: "дело о сгоревших валенках"
Юпитер: "дело о сгоревших валенках"
Новости участников портала \\ 22.05.2017 16:55 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Январским морозным вечером на телефоны сотрудников ООО "РегионСпецСервис" с одного из объектов на строительной площадке Урала поступило тревожное сообщение «ПОЖАР». Благодаря контрольной панели ППКОП «Юпитер» пожара удалось избежать.
Год назад на объекте «Современный строительный вагончик» был установлен ППКОП «Юпитер 4 IP/GPRS». Работал прибор в автономном режиме (световая, звуковая сигнализация, смс). Ставили его с расчётом, как и многие, только спугнуть незваных гостей, однако пожарные дымовые датчики подключили. Всем сотрудникам предприятия, у кого был доступ на объект, сделали привязку к телефонам на получение тревожных sms.
Однажды, поздно вечером, на телефоны сотрудников пришел сигнал «SOS». Сотрудники незамедлительно прибыли на объект, поскольку раньше тревожных срабатываний не было. Открыв двери, они увидели, как возле обогревателя валенки с одеждой "ГРЕЮТСЯ". Над обогревателем висел уже изрядно обгоревший спаситель ППКОП Юпитер и продолжал слать сигналы тревоги.
Благодаря вовремя приехавшим сотрудникам предприятия возгорание удалось быстро ликвидировать. Хранившийся на объекте дорогой электроинструмент и другое имущество не пострадало. Обгорели только валенки и корпус контрольной панели.
P.S. Сотрудники предприятия прислали фото прибора в том виде, каким он остался после пожара. Он работает! Сотрудники компании "Элеста" отправили "погорельцам" новый корпус для прибора. Теперь ППКОП «Юпитер 4 IP/GPRS» вновь стоит на страже безопасности.
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