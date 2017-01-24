Юпитер: «Дело о краже ювелирных изделий»

Новости участников портала \\ 01.02.2017 13:23 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

9 октября 2016 в 9:13 утра на пульт дежурной охраны в городе Оса Пермского края с ППКОП «Юпитер» поступил сигнал тревоги из ювелирного магазина «Галантерея».

В 9:17 наряд задержания прибыл на место, но преступник исчез с награбленным.



Рано утром пока сотрудники магазина только готовились к работе, злоумышленник ворвался в магазин, перепрыгнул через прилавок и, приставив нож к продавцу, потребовал сложить украшения в его сумку. В итоге, грабителю почти удалось скрыться с награбленным: тремя лотками украшений в сумме около 1 млн. руб.



Однако преступник был задержан одним из сотрудников ОВО, который в это время патрулировал территорию и сразу получил описание примет грабителя. Благодаря своевременному прибытию дежурных нарядов и слаженной работе, грабителя удалось задержать неподалеку от места преступления, вернув магазину все награбленное.

По материалам: Осинское ОВО