ЮНИТЕСТ спонсор Чемпионата мира по пожарно-прикладному спорту

Новости участников портала \\ 13.09.2018 17:20 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва

В период с 10 по 16 сентября 2018 года в городе Банска-Бистрица (Словацкая Республика) будут проходить XIV Чемпионат мира среди мужчин и V Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному (пожарно-прикладному) спорту.

Цель мероприятий такого уровня – это укрепление дружественных связей и сотрудничества между пожарно-спасательными службами разных стран, совершенствование профессионального и спортивного мастерства работников пожарно-спасательных служб.

Спортсмены будут состязаться в следующих дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице, бег на 100-метровую дистанцию с препятствиями, боевое развертывание и эстафета.

Торжественное открытие состоится 12 сентября на спортивном стадионе города Банска-Бистрица.

Мы верим, что команда России сможет занять главное призовое место!

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