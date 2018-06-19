ЮНИТЕСТ спонсор Чемпионата мира по пожарно-прикладному спорту
ЮНИТЕСТ спонсор Чемпионата мира по пожарно-прикладному спорту
Новости участников портала \\ 13.09.2018 17:20 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва
В период с 10 по 16 сентября 2018 года в городе Банска-Бистрица (Словацкая Республика) будут проходить XIV Чемпионат мира среди мужчин и V Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному (пожарно-прикладному) спорту.
Цель мероприятий такого уровня – это укрепление дружественных связей и сотрудничества между пожарно-спасательными службами разных стран, совершенствование профессионального и спортивного мастерства работников пожарно-спасательных служб.
Спортсмены будут состязаться в следующих дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице, бег на 100-метровую дистанцию с препятствиями, боевое развертывание и эстафета.
Торжественное открытие состоится 12 сентября на спортивном стадионе города Банска-Бистрица.
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Компания ЮНИТЕСТ, производитель охранно-пожарных систем, вот уже много лет, является постоянным спонсором Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.
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