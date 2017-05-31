ЮНИТЕСТ приглашает посетить наш стенд на выставке в Хабаровске

Новости участников портала \\ 31.05.2017 21:15 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва

Юнитест приглашает посетить стенд компании ЮНИТЕСТ № 65 на выставке «Автоматизация. Безопасность. Связь-2017».

Выставка будет проходить в Хабаровске, на арене «Ерофей» (ул. П.Л.Морозова, 83), в период с 01 по 04 июня 2017 г.

На стенде компании, технические специалисты и специалисты по проектированию компании ЮНИТЕСТ познакомят посетителей с производимым, уникальным оборудованием и продемонстрируют его работу.

Специалистами компании будут представлены новые проектные решения охранной и пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения, альбомы типовых схем подключения.

Стенд компании ЮНИТЕСТ № 65