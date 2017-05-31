ЮНИТЕСТ приглашает посетить наш стенд на выставке в Хабаровске

ЮНИТЕСТ приглашает посетить наш стенд на выставке в Хабаровске

ЮНИТЕСТ приглашает посетить наш стенд на выставке в Хабаровске

Новости участников портала \\ 31.05.2017 21:15 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва

Юнитест приглашает посетить стенд компании ЮНИТЕСТ № 65 на выставке «Автоматизация. Безопасность. Связь-2017».

 

Выставка будет проходить в Хабаровске, на арене «Ерофей» (ул. П.Л.Морозова, 83), в период с 01 по 04 июня 2017 г.

На стенде компании, технические специалисты и специалисты по проектированию компании ЮНИТЕСТ познакомят посетителей с производимым, уникальным оборудованием и продемонстрируют его работу.

Специалистами компании будут представлены новые проектные решения охранной и пожарной сигнализации, оповещения и пожаротушения, альбомы типовых схем подключения.

Стенд компании ЮНИТЕСТ № 65

Новости участников портала

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HID Global наградил компанию TerraLink за экстраординарный рост продаж в 2016 году по направлению карт-принтеры HID FARGO

Новости участников портала \\ 02.06.2017 14:43 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

По итогам 2016 года компания TerraLink получила награду HID Global за экстраординарный рост продаж по направлению персонализации пластиковых карт (карт-принтеры HID FARGO) по региону Восточная Европа.

«Аргус-Спектр» и Минэкономразвития РФ подписали соглашение о Сотрудничестве во внешнеэкономической сфере

«Аргус-Спектр» и Минэкономразвития РФ подписали соглашение о Сотрудничестве во внешнеэкономической сфере

Новости участников портала \\ 02.06.2017 12:47 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург

1 июня 2017 года 2017 состоялась торжественная церемония подписания соглашения о Сотрудничестве во внешнеэкономической сфере между Петербургским разработчиком и производителем «Аргус-Спектр» и министерством экономического развития РФ в рамках Петербургского экономического форума.

Новые IP-видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 02.06.2017 11:51 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Microdigital MDS-M22121-10 и MDC-M6080VTD-42A.

RVI и компания «Видеоглаз» анонсируют обновленную 4 Мп уличную камеру RVI-IPC44 V.2 (3.6)

RVI и компания «Видеоглаз» анонсируют обновленную 4 Мп уличную камеру RVI-IPC44 V.2 (3.6)

Новости участников портала \\ 02.06.2017 10:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новая версия популярной камеры высокого разрешения RVI-IPC44 V.2 (3.6), как и раньше, рассчитана на круглосуточное уличное видеонаблюдение, и ее по-прежнему можно купить в компании «Видеоглаз» по довольно низкой цене. Обновленная модель получила ИК подсветку на 40 м, поддержку кодеков H264+ и H.265, а также слот для карт до 128 Гб с возможностью восстановления архива с карты.

«Амиком» совместно с EZVIZ провели семинар «Умный дом от EZVIZ. Просто и доступно»

«Амиком» совместно с EZVIZ провели семинар «Умный дом от EZVIZ. Просто и доступно»

Новости участников портала \\ 01.06.2017 17:30 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва

31 мая 2017г компания «Амиком» совместно с EZVIZ провели бесплатный семинар «Умный дом от EZVIZ. Просто и доступно.» Мероприятие было приурочено к старту продаж оборудования для системы охраны и мониторинга EZVIZ.

Комплексный подход к безопасности городских предприятий

Комплексный подход к безопасности городских предприятий

Новости участников портала \\ 01.06.2017 14:39 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

Выложены в открытый доступ первые 2 материала тематического №2-2017.

Новые IP-видеокамеры RVi в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры RVi в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 01.06.2017 11:52 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер RVi-IPC62Z25-A1 и RVi-IPC48 (4) с поддержкой функций видеоаналитики.

Macroscop получил рекомендацию авторитетного британского журнала Benchmark

Macroscop получил рекомендацию авторитетного британского журнала Benchmark

Новости участников портала \\ 01.06.2017 11:40 \\ Macroscop \\ Пермь

Авторитетный британский журнал Benchmark Magazine выделил Macroscop как удобный в установке и настройке программный продукт для видеонаблюдения.

IPTRONIC и компания «Видеоглаз» сообщают об интеграции оборудования с ПО Линия

IPTRONIC и компания «Видеоглаз» сообщают об интеграции оборудования с ПО Линия

Новости участников портала \\ 01.06.2017 10:31 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Профессиональное программное обеспечение Линия – это удобное администрирование, широкий спектр реакций на тревоги, использование до 8 мониторов с одним видеосервером и многое другое. Интеграция ПО Линия и продукции IPTRONIC, которую можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», означает новые возможности для видеонаблюдения, с которыми можно ознакомиться, скачав демо-версию ПО Линия.

Новые HD-AHD видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новые HD-AHD видеокамеры Polyvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 31.05.2017 12:19 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Polyvision PS-A2-Z37 v.3.6.4 и PS-A2-Z10 v.3.6.1.

Другие новости

HID Global наградил компанию TerraLink за экстраординарный рост продаж в 2016 году по направлению карт-принтеры HID FARGO

ООО "ТерраЛинк" \\ 02.06.2017 14:43

«Аргус-Спектр» и Минэкономразвития РФ подписали соглашение о Сотрудничестве во внешнеэкономической сфере

Аргус-Спектр \\ 02.06.2017 12:47

Новые IP-видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»

ТД «Лидер-СБ» \\ 02.06.2017 11:51

Новости

Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

Технические новинки \\ 31.05.2017

Mastercard* представила биометрическую банковскую карту нового поколения.

Краснодар готовится принять самое масштабное событие в сфере информационной безопасности

Краснодар готовится принять самое масштабное событие в сфере информационной безопасности

Выставки \\ 01.06.2017

Первый день лета ознаменуется для Краснодара главным профессиональным событием в сфере кибербезопасности с участием именитых экспертов.

В финале проекта по информационной безопасности «Кибербаталии» встретятся Роман Чаплыгин, PwC, и Фарит Музипов, эксперт ассоциации BISA

Выставки \\ 31.05.2017

Москва, 31 мая 2017 года.— Роман Чаплыгин, директор отдела анализа и контроля рисков PwC, стал вторым финалистом образовательного онлайн-проекта в области информационной безопасности (ИБ) «Кибербаталии», организованного группой компаний InfoWatch совместно с Фондом «Сколково» и Ассоциацией по вопросам защиты информации (BISA).

Статьи

Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Сравнение существующих технологий

Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Сравнение существующих технологий

Видеонаблюдение \\ Существует одна универсальная проблема, которая характерна для пользователей 7 из 10 видеосистем вне зависимости от типа объекта. Эта проблема отслеживания перемещения человека по разным камерам.

Wanna Cry не страшен для ПЦН "АНГАР-А".

Wanna Cry не страшен для ПЦН "АНГАР-А".

Защита информации \\ Мультиформатный ПЦН "АНГАР-А" полностью защищен не только от Wanna Cry, но и любых других вирусных угроз.

Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana

Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana

Пожарная безопасность \\ В апреле 2017 года компания "ИСБ-Инжиниринг" сдала в эксплуатацию новую систему пожарной сигнализации, систему пожаротушения и СОУЭ в отеле Ramada Plaza Astana. Работы велись в рамках реновации гостиницы, и для новых систем было использовано оборудование марок "Болид", Roxton и Rotarex.

СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec

СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec

Видеонаблюдение \\ Приверженцы standalone-решений, сталкиваются с тем, что удалённые рабочие места принято формировать на базе ПК. Однако в мировой отрасли стали появляться альтернативные решения, позволяющие исключить ПК из состава клиентских рабочих мест. На российскjм рынке такой продукт представлен брендом Smartec

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