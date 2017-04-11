ЮНИТЕСТ представляет новый альбом схем подключения к ЮНИТРОНИК 496М

Схемы подключения выполнены в форматах PDF и DWG и могут использоваться при проектировании и монтаже системы охранно-пожарной сигнализации и управления «Юнитроник-496М». Специалисты по проектированию компании ЮНИТЕСТ продолжают регулярно пополнять открытую БАЗУ ГОТОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.

Альбом схем содержит подробную информацию о номиналах подключаемых резисторов и диодов, рекомендуемые типы кабеля и варианты установки джамперов для задания требуемых режимов работы адресных устройств.