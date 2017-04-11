ЮНИТЕСТ представляет новый альбом схем подключения к ЮНИТРОНИК 496М
ЮНИТЕСТ представляет новый альбом схем подключения к ЮНИТРОНИК 496М
Новости участников портала \\ 14.04.2017 18:09 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва
Компания ЮНИТЕСТ, отечественный производитель средств и систем охранно-пожарной сигнализации, представляет новый альбом схем подключения устройств к адресно-аналоговой системе охранно-пожарной сигнализации и управления ЮНИТРОНИК-496М.
Во вторую часть альбома схем подключений адресных устройств вошли следующие схемы подключения:
- извещателей пламени для пожарной сигнализации к адресным меткам МАКС-ТС и МАКС-ТК;
- модулей пожарных и управления этажных МАКС-ПУЭ для пожарной сигнализации, оповещения и автоматики незадымляемости;
- устройств для оборудования помещений автоматической системой пожаротушения (газового и порошкового);
- охранных извещателей для охранной сигнализации к адресной метке МАКС-ТК и к контроллеру считывателя МАКС-КТМ;
- устройств для оборудования помещений системой контроля доступа.
Альбом схем содержит подробную информацию о номиналах подключаемых резисторов и диодов, рекомендуемые типы кабеля и варианты установки джамперов для задания требуемых режимов работы адресных устройств.
Схемы подключения выполнены в форматах PDF и DWG и могут использоваться при проектировании и монтаже системы охранно-пожарной сигнализации и управления «Юнитроник-496М». Специалисты по проектированию компании ЮНИТЕСТ продолжают регулярно пополнять открытую БАЗУ ГОТОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ.
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