ЮНИТЕСТ предлагает вашему вниманию новые схемы подключения
ЮНИТЕСТ предлагает вашему вниманию новые схемы подключения
Новости участников портала \\ 23.06.2017 16:09 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва
Компания ЮНИТЕСТ представила новую схему подключения модуля адресации, управляющего МАКС-У к реверсивному приводу типа «Belimo»
Модуль адресный управляющий МАКС-У предназначен для формирования адресных управляющих сигналов пуска и контроля состояния/положения устройств пожарной автоматики, оповещения, видеонаблюдения и проч. при работе в составе системы сигнализации ЮНИТРОНИК 496М.
В системе «Юнитроник-496М» модуль занимает один адрес.
Модуль имеет выход реле (переключающие контакты) и 2-х пороговый контрольный шлейф сигнализации модуля (КШС)
ЮНИТЕСТ представила новую схему подключения модуля адресации, управляющего МАКС-У к реверсивному приводу типа «Belimo».
КШС позволяет контролировать состояние управляемого устройства. Так, при работе с клапаном дымоудаления модуль выдает сигналы о начале открытия клапана и о полном его открытии. Модуль контролирует КШС на обрыв и КЗ, а также наличие напряжения питания управляемых устройств 12-220В и исправность цепи управления, включая внутреннюю цепь управляемого устройства.
ЮНИТЕСТ представляет варианты схем подключения МАКС-У к реверсивному приводу типа «Belimo» (оригинальному и сторонних производителей) для управления клапаном дымоудаления.
Для ручного включения привода (открытия клапана) в месте установки используется пост управления кнопочный ПКЕ 212/1.
Дополнительные резисторы (Rок и R1) поставляются вместе с модулем.
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