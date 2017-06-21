ЮНИТЕСТ предлагает вашему вниманию новые схемы подключения

Новости участников портала \\ 23.06.2017 16:09 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва

Компания ЮНИТЕСТ представила новую схему подключения модуля адресации, управляющего МАКС-У к реверсивному приводу типа «Belimo»

Модуль адресный управляющий МАКС-У предназначен для формирования адресных управляющих сигналов пуска и контроля состояния/положения устройств пожарной автоматики, оповещения, видеонаблюдения и проч. при работе в составе системы сигнализации ЮНИТРОНИК 496М.

В системе «Юнитроник-496М» модуль занимает один адрес.

Модуль имеет выход реле (переключающие контакты) и 2-х пороговый контрольный шлейф сигнализации модуля (КШС)

ЮНИТЕСТ представила новую схему подключения модуля адресации, управляющего МАКС-У к реверсивному приводу типа «Belimo».

КШС позволяет контролировать состояние управляемого устройства. Так, при работе с клапаном дымоудаления модуль выдает сигналы о начале открытия клапана и о полном его открытии. Модуль контролирует КШС на обрыв и КЗ, а также наличие напряжения питания управляемых устройств 12-220В и исправность цепи управления, включая внутреннюю цепь управляемого устройства.

ЮНИТЕСТ представляет варианты схем подключения МАКС-У к реверсивному приводу типа «Belimo» (оригинальному и сторонних производителей) для управления клапаном дымоудаления.

Для ручного включения привода (открытия клапана) в месте установки используется пост управления кнопочный ПКЕ 212/1.

Дополнительные резисторы (Rок и R1) поставляются вместе с модулем.

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