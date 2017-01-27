ITV и компания «Видеоглаз» сообщают об интеграции ПО AxxonSoft с камерами Dahua Eco-Savvy 3.0
ITV и компания «Видеоглаз» сообщают об интеграции ПО AxxonSoft с камерами Dahua Eco-Savvy 3.0
Новости участников портала \\ 07.02.2017 12:26 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Программное обеспечение видеонаблюдения ITV AxxonSoft интегрировано с камерами Dahua новейшей серии Eco-Savvy 3.0. Камеры этой серии, которые уже можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», поддерживают разрешение до 4К, частоту кадров – до 60 в секунду. И теперь оборудование Eco-Savvy 3.0 (с расширенным WDR, с мощной аналитикой и с поддержкой H.265) полностью интегрировано в программные комплексы Интеллект и Axxon Next 4.
Компания ITV провела интеграцию видеокамер торговой марки Dahua профессиональной серии Eco-Savvy 3.0 с программным обеспечением AxxonSoft (точнее, с платформами видеонаблюдения Интеллект и Axxon Next 4). Благодаря такой интеграции IP камеры Eco-Savvy 3.0 будут корректно работать в системах под управлением ПО AxxonSoft, причем их возможности будут использоваться по максимуму.
Рассмотрим подробнее преимущества камер новейшей серии Dahua Eco-Savvy 3.0, продажи которых начались прошлым летом. Эта линейка поддерживает до трех потоков видео и разрешение до 4К, причем при Full HD картинке частота может составлять до 60 кадров/сек. Таким образом, с помощью камер Eco-Savvy 3.0 обеспечивается как высокоскоростная, так и высоко-детализированная съемка. Понятно, что для столь высокого объема информации, передаваемого в три потока, нужны как можно более эффективные кодеки – и камеры серии Eco-Savvy 3.0 работают с кодеком H.265, поддержка которого реализована и в ПК ITV AxxonSoft.
При интеграции программных комплексов ITV AxxonSoft с камерами Eco-Savvy 3.0 были учтены и такие их особенности, как расширенный видеоанализ, включающий распознавание лиц, пересечение виртуальных линий, реагирование на вход в зону и многое другое. То есть если вы установили видеокамеры Eco-Savvy 3.0, и если ваша система безопасности работает под управлением программных продуктов ITV – вы сможете полностью использовать все преимущества этих новейших продуктов от Dahua.
Функционал профессиональных видеокамер Eco-Savvy 3.0 включает расширенный динамический диапазон WDR 120 дБ и опцию Starlight, благодаря чему изображение будет неизменно высокого качества при любых, даже самых непростых условиях съемки. На сегодняшний день в программные продукты ITV уже интегрировано более 8 500 сетевого оборудования видеонаблюдения, включая и инновационные IP камеры Dahua Eco-Savvy 3.0, а совместимость интересующих вас моделей уточняйте в компании “Видеоглаз».
Источник: www.videoglaz.ru
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