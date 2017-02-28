ITV и компания «Видеоглаз» сообщают о выходе новых версий приложений для iOS и Android

Новости участников портала \\ 03.03.2017 12:14 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

С выходом новой бесплатной версии мобильного клиента для iOS и Android в системе видеонаблюдения под управлением ПК Axxon Next или Интеллект у операторов появилась возможность задать положение каждой камеры на карте, чтобы потом быстро выбирать нужную для «живого» просмотра. Планшеты и смартфоны на iOS используют карты Apple, а на Android – карты Google или OpenStreetMap. ПК Axxon Next и Интеллект имеются в продаже в компании «Видеоглаз».

Компания ITV выпустила новые версии мобильных приложений для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Обновленные клиенты делают гораздо более удобной работу с камерами благодаря поддержке географических карт (для смартфонов на iOS используются карты Apple, а для Android-версии доступны карты Google и OpenStreetMap).

Обновленный мобильный клиент работает в видеонаблюдении, построенном на ПК Axxon Next или Интеллект, а новые возможности приложений заключаются в присвоении каждой камере географических координат, то есть - к их привязке к соответствующей карте (в зависимости от типа мобильного приложения). После задания координат появляется возможность быстро выбрать любую камеру на карте для просмотра «живого» видео с нее.

Такой поиск по карте гораздо удобнее выбора из списка, особенно если камер в системе много. Теперь не нужно просматривать длинный перечень видеокамер, выбирая нужную – достаточно вывести на экран географическую карту объекта и указать на ней интересующую вас камеру. Чем крупнее система, тем больше времени вы экономите при поиске, а поскольку видеонаблюдение под управлением ПК Axxon Next или Интеллект часто является распределенным – рекомендуем сразу же скачать бесплатное мобильное приложение для iOS и Android с удобным поиском по карте.

После установки обновленного приложения для iOS и Android на планшет или смартфон вы сможете увидеть «живое» видео с каждой камеры, просто кликнув на ее иконку на карте. Вы сможете практически мгновенно переключаться с одной камеры на другую, не тратя время на поиск в списке, поскольку на карте сразу будет видно, где именно находится та или иная камера. Один раз привязав камеры к карте, вы сможете в любой момент «пробежаться» по камерам, расположенным в разных офисах, магазинах, банках или на любых других объектах под управлением ПК Axxon Next или Интеллект, которые можно приобрести в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru