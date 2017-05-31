ITV и компания «Видеоглаз» анонсируют новую версию ПК видеонаблюдения Axxon Next 4.0.2

ITV и компания «Видеоглаз» анонсируют новую версию ПК видеонаблюдения Axxon Next 4.0.2

ITV и компания «Видеоглаз» анонсируют новую версию ПК видеонаблюдения Axxon Next 4.0.2

Новости участников портала \\ 09.06.2017 10:29 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новая версия программного обеспечения для видеонаблюдения ITV Axxon Next 4.0.2 содержит более 50 доработок, среди которых много новых функций. Так, в ПК Axxon Next 4.0.2, лицензию на который можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, поиск лиц в архиве теперь можно вести по признакам «свой-чужой», улучшены алгоритмы распознавания автономеров и лиц, а в автоматических реакциях на события появились новые условия.

Компания ITV представила новую версию профессионального ПО видеонаблюдения Axxon Next 4.0.2, содержащую более пятидесяти улучшений. В обновленной версии ПК появились новые функции, благодаря аппаратной декомпресии снижена нагрузка на процессоры клиентских компьютеров, а доработка пользовательского интерфейса сделала комфортнее работу операторов.

 

Коротко рассмотрим некоторые из более чем полусотни доработок, реализованных в Axxon Next 4.0.2, а с полным их перечнем вы можете ознакомиться в компании «Видеоглаз». В новой версии Axxon Next 4.0.2 расширены возможности при поиске по лицам. Теперь с помощью функции «свой-чужой» можно быстро выяснить, как часто заинтересовавший охрану человек попадал в объективы камер, и отсортировать найденные записи по времени. Распознавание лиц и автомобильных номеров стало более уверенным, а при поиске по титрам поисковые слова стали подсвечиваться для большего удобства.

 

Доработке подверглась система автоматической реакции на разного рода тревожные события: появились новые типы реакций, новые условия запуска сценариев и режимы выполнения макрокоманд. К примеру, при настройке автоматических действий теперь можно выбирать группы пользователей и камер, а при открывании раскладки - указать монитор. Добавлены детекторы качества видео, которые реагируют на зашумление, на размытие картинки и т.п., причем детектор можно задать как для одной камеры, так и для группы камер.

 

Обновилась система прав доступа: теперь права можно назначать по временным интервалам, скрывать в некоторых случаях от пользователей титры и разрешать просматривать тревоги без предоставления возможности их оценки. Добавление новых камер теперь осуществляется динамически, то есть без перезагрузки страницы. Настройка Axxon Next 4.0.2 стала проще и быстрее, обновленный веб-интерфейс поддерживает воспроизведение звука и выбор потока для отображения.

 

Источник: www.videoglaz.ru

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