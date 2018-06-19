Исследование Trend Micro: ландшафт киберугроз во втором квартале 2018
Исследование Trend Micro: ландшафт киберугроз во втором квартале 2018
Новости участников портала \\ 03.08.2018 21:13 \\ Trend Micro \\ Москва
Компания Trend Micro предлагает ознакомиться с кратким обзором угроз и трендов распространения вредоносного ПО за II квартал 2018
Trend Micro Incorporated каждый месяц публикует новый отчет по ландшафту киберугроз, которые удалось обнаружить исследователям по всему миру. Представляем вашему вниманию краткий обзор угроз и трендов распространения вредоносного ПО за II квартал 2018.
Во втором квартале 2018 инфраструктура Trend Micro™ Smart Protection Network™ заблокировала более 11 млрд угроз (на 1,6 млрд больше по сравнению с предыдущим кварталом) по всему миру.
Угрозы, распространяющиеся по электронной почте, по-прежнему являются наиболее популярным инструментом злоумышленников (84% от числа всех заблокированных угроз). В топ-5 стран по обнаружению почтовых угроз входят: США, Китай, Япония, Франция, Германия. Россия, Украина и Казахстан находятся на 12, 30 и 52 местах соответственно.
Самым распространенным спам-вложением в отчетном периоде стали файлы типа .XLS - более 2,5 млн обнаружений. В тоже время рассылка файлов с расширением .EXE и .DOCX упала на 41% и 39% соответственно.
Список топ вредоносных программ возглавляет COINMINER. Среди мобильных вредоносов список возглавляет FLOCKER.
WCRY по-прежнему остается лидером среди обнаруженных программ-вымогателей. В июне исследователи обнаружили только 10 новых семейств вымогателей – падение их числа наблюдается с апреля (на 37%).
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