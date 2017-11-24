Новости участников портала \\ 29.11.2017 14:04 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

B ИСКБ TerraID появился дополнительный модуль ФОРМУЛА TID-1С-ЗУП. «Учет рабочего времени». Интеграция с 1С:Предприятие 8. Модуль позволяет автоматизировать формирование табеля учета рабочего времени в 1С на основе данных о регистрации приходов и уходов, полученных от ИСКБ TerraID.

ИСКБ TerraID интегрирована с 1С: Предприятие 8

B ИСКБ TerraID появился дополнительный модуль ФОРМУЛА TID-1С-ЗУП. «Учет рабочего времени». Интеграция с 1С:Предприятие 8. Модуль позволяет автоматизировать формирование табеля учета рабочего времени в 1С на основе данных о регистрации приходов и уходов, полученных от ИСКБ TerraID.

Концепция программы

Данный программный продукт преследует две цели: устранение повторного, после 1С, ввода информации в TerraID; формирование табеля Т-13 и последующий расчет заработной платы на основе данных о реальном присутствии сотрудников на рабочих местах в рабочее время.

Функционал модуля УРВ позволяет:

Передавать данные о составе сотрудников в TerraID;

Исключать из расчета в табеле определенных пользователями сотрудников;

Учитывать различные варианты расчета табеля для разных графиков работы (все входы выходы, первый вход — последний выход);

Загружать данные о событиях входа-выхода из TerraID.

Из 1С в TerraID передается справочник «Сотрудники организаций».

Из TerraID в 1С выгружается табель Т-13 и список событий входа-выхода сотрудников.

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