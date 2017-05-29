IР-видеорегистратор RVi с поддержкой разрешения 4K

Новости участников портала \\ 30.05.2017 16:30 \\ Премьер СБ \\ г.Москва,

«Премьер-СБ» сообщает о расширении линейки IР-видеорегистраторов RVi с поддержкой разрешения 4K .

Новинка представляет собой IР-видеорегистратор RVI-IРN16/4-4К V.2 с кодеком Н.265 и записью в формате 4К. Это 16-канальная модель IР-видеорегистратора RVI-IPN16/4-4K V.2, которая способна записывать изображение в разрешении до 8-ми мегапикселей (4096х2160) на каждый из каналов. Общий входной битрейт для данного устройства может составлять 200 Мбит/c.

Производить запись таких больших объемов информации экономно, помогает использование в новом NVR более передового кодека Н.265. Кроме этого, с помощью нового регитстратора можно создавать системы CCTV, в которых согласуется использование сразу 2-х форматов сжатия Н.265 и Н.264. В новинку можно установить до 4-x жестких дисков емкостью по 6 Tбайт каждый. Таким образом, общий внутренний архив может составлять 24 Tбайт.

Просмотр записанного новым устройством изображения, выполняется посредством мониторов, подключаемых к интерфейсам НDMI и VGА. При этом можно воспроизводить одновременно 16 каналов. Запись звука, а также двунаправленная связь оператора с неопсредственно с объектом осуществляется посредством аудиовхода и аудиовыхода, которые предусмотрены в новинке. Также модель RVI-IРN16/4-4К V.2 оборудована 16-ю тревожными входами и 4-мя тревожными выходами.

Для организации, централизованного удаленного рабочего места оператора в системе нового NVR, можно использовать совершенно бесплатное клиентское серверное ПО RVi Operator. В число важных преимуществ нового IP-видеорегистратора вошла видеоаналитика в архиве (Smаrt Plаy). Данная функция позволяет находить нужные фрагменты архива по задаваемым критериям. В случае разрыва соединения видеорегистратора с камерами, на помощь придет технология ANR, которая обеспечивает восстановление централизованного архива в IР-видеорегистpaторе из локального архива самой камеры, ведущегося на SD-карту. Ещё одним полезным интерфейсом является непосредственная проверка HDD дисков на присутствие битых секторов, она производится без использования стороннего программного обеспечения. Через новый NVR также осуществляется обновление прошивок видеокамер. Корпус устройства обладает размером 1.5U и может устанавливаться в стойку 19".