IPTRONIC и компания «Видеоглаз» сообщают об интеграции оборудования с ПО Линия

IPTRONIC и компания «Видеоглаз» сообщают об интеграции оборудования с ПО Линия

IPTRONIC и компания «Видеоглаз» сообщают об интеграции оборудования с ПО Линия

Новости участников портала \\ 01.06.2017 10:31 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Профессиональное программное обеспечение Линия – это удобное администрирование, широкий спектр реакций на тревоги, использование до 8 мониторов с одним видеосервером и многое другое. Интеграция ПО Линия и продукции IPTRONIC, которую можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», означает новые возможности для видеонаблюдения, с которыми можно ознакомиться, скачав демо-версию ПО Линия.

Компания IPTRONIC объявила об успешном завершении интеграции оборудования своей торговой марки с профессиональным ПО видеонаблюдения Линия. Теперь функционал «железа» IPTRONIC будет раскрыт еще более полно, поскольку ПО Линия предоставляет не только удобное администрирование, но и видеонаблюдение «на максимуме возможностей». Чтобы оценить функционал ПО Линия, достаточно установить бесплатную демо-версию, которую можно скачать на сайте разработчика.

 

Видеонаблюдение можно рассматривать с разных точек зрения: удобство управления и поиска в архиве, реакции на тревоги, настройки прав пользователей, сетевые возможности, работа пункта наблюдения, поддержка облачного сервиса и т.п. Рассмотрим некоторые возможности ПО Линия, и начнем с реагирования системы на тревоги (например, на срабатывание детектора движения или на превышение порогового уровня шума на микрофоне). В качестве реакций можно настроить: переход на предустановку или старт патрулирования (для PTZ камеры), выбор режима записи и/или метода сжатия, отправку СМС, запись на FTP сервер, включение сирены и пр.

 

Работа с архивом реализована на уровне видеоаналитики – с поиском по размеру и цвету объекта, по детекции и т.п. Обратите внимание, что при поиске кадр разбивается на 64 сектора, а поиск по цвету поддерживает до 10 оттенков. В архиве можно проставлять метки, просматривать синхронное воспроизведение со всех камер, а для удобства пользоваться горячими клавишами и скроллом мыши.

 

К одному видеосерверу может подключаться до восьми мониторов, причем режим работы с несколькими мониторами легко настраивается, а разрешения у мониторов могут быть любыми. Функция Drag and Drop «отвечает» за быстрое перетаскивание камер между мониторами, а для гарантированного привлечения внимания оператора служит опция «Тревожный монитор». Как только одна из работающих в многооконном режиме камер засекает движение, изображение с нее сразу же выводится на весь экран, а более подробную информацию о функционале ПО Линия вы можете получить в компании «Видеоглаз».

 

Источник: www.videoglaz.ru

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