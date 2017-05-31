IPTRONIC и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттер IPT-PS1201/1G

Новости участников портала \\ 07.06.2017 10:10 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новый одноканальный сплиттер IPTRONIC IPT-PS1201/1G используется для подключения сетевых видеокамер без PoE к IP коммутаторам с поддержкой PoE. Новинка разделяет объединенный PoE сигнал на две компоненты (питание и данные), а купить ее можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене. С помощью сплиттера IPT-PS1201/1G удается включить в PoE видеонаблюдение даже камеры без поддержки этой технологии.

При построении видеонаблюдения нередко возникают ситуации, когда к PoE коммутатору нужно подключить IP камеру без поддержки этой технологии, или эту камеру придется менять. Компания IPTRONIC специально для таких ситуаций разработала PoE сплиттер IPT-PS1201/1G, который как раз и используется для подключения сетевых камер без PoE к PoE коммутаторам.

Низкая стоимость нового одноканального PoE сплиттера IPT-PS1201/1G делает такое приобретение очень выгодным, тем более что новинка стоит гораздо меньше, чем замена видеокамеры на аналогичную с поддержкой технологии PoE. Покупка сплиттера IPT-PS1201/1G позволяет гибко использовать в PoE видеонаблюдении даже не поддерживающие эту технологию сетевые камеры.

Поскольку новинка от IPTRONIC является одноканальной, на каждую подключаемую к PoE коммутатору IP камеру без поддержки PoE нужен будет один сплиттер IPT-PS1201/1G. Коротко принцип его действия можно описать так: PoE сплиттер разделяет передающийся по UTP кабелю объединенный сигнал на две составляющие – на данные RJ45 и на питание DC12, которые способна воспринять сетевая камера без PoE.

Понятно, что при построении видеонаблюдения «с нуля» проще сразу (еще на этапе проектирования и подбора камер) предусмотреть поддержку PoE технологий, но при модернизации видеонаблюдения картина может быть совершенно иной. Если на объекте имеется одна или несколько сетевых камер, удовлетворяющих всем требованиям (разрешение, число потоков, видеоаналитика, светочувствительность и т.п.), кроме одного - поддержки PoE, то проще и дешевле не менять такую камеру, а подключить ее через PoE сплиттер – например, через одноканальный IPT-PS1201/1G.

Эта бюджетная новинка от IPTRONIC весит примерно 70 граммов и имеет выходную мощность 15,4 Вт. Диапазон входного напряжения, скорость соединения и другие технические характеристики нового одноканального PoE сплиттера IPT-PS1201/1G уточняйте в компании «Видеоглаз» или в паспорте изделия.

Источник: www.videoglaz.ru