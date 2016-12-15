IPTRONIC и компания «Видеоглаз» представляют мультиформатный регистратор AHDR0820QN «5 в ...

Новости участников портала \\ 11.01.2017 11:31 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новый видеорегистратор IPTRONIC AHDR0820QN работает со всеми популярными стандартами видео – AHD, CVI, TVI, IP и аналоговым, то есть на его основе возможно построение видеонаблюдения на основе камер всех этих типов (с разрешением до 5 Мп). Новинка, которую можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, имеет несколько гибридных режимов работы и обеспечивает совместимость по стандарту ONVIF.

Очередная новинка от IPTRONIC – гибридный мультиформатный видеорегистратор AHDR0820QN поддерживает пять форматов видео AHD, CVI, TVI, IP и «классический» аналог, причем на его базе вы сможете создать систему как из одного (любого) типа камер, так и из их комбинации. Мультиформатность особенно нужна при плавном переходе от устаревшего аналогового наблюдения к современной системе, когда камеры заменяют буквально по одной, а замена коаксиальных кабелей не планируется.

Разумеется, видеорегистратор IPTRONIC AHDR0820QN можно использовать и для создания видеонаблюдения «с нуля», особенно если вы собираетесь устанавливать камеры нескольких типов. Например, в торговом зале можно установить недорогие аналоговые видеокамеры, а в кассовой зоне – IP высокого разрешения. Для архивирования в новинке предусмотрены два отсека, в которые можно установить жесткие диски до 6 Тб каждый, то есть суммарная глубина архива может доходить до 12 Тб. Емкость диска (или дисков) лучше всего подбирать с учетом разрешения камер и режимом записи (по тревоге, по расписанию и т.п.).

Рассмотрим подробнее возможности нового видеорегистратора по работе с камерами разных типов. К нему можно подсоединить: до восьми аналоговых камер разрешением до 960H, до восьми AHD / CVI / TVI разрешением до 2 Мп или до 16 сетевых камер разрешением до 5 Мп. Также регистратор IPTRONIC AHDR0820QN имеет несколько гибридных режимов работы – например, к нему можно подключить шесть аналоговых камер и две IP. Только учтите, что максимальный суммарный битрейт составляет 50 Мбит.

Мультиформатный видеорегистратор IPTRONIC AHDR0820QN поддерживает работу с бесплатным облачным сервисом, а его сетевые возможности включают не только интернет-браузер, но и удаленный доступ с мобильных устройств под управлением iPhone, iPad или Android. Таким образом, с помощью этой недорогой новинки вы сможете не только построить гибридное видеонаблюдение высокого разрешения, но и получать доступ к видео с планшетов и смартфонов, в том числе и через облако. Более подробные сведения о регистраторе AHDR0820QN вы можете получить в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru