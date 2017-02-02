IPTRONIC и компания «Видеоглаз» представляют купольную 1 Мп камеру IPT-IPL720DM(3,6)P

Новости участников портала \\ 09.02.2017 11:43 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новинка от IPTRONIC и компании «Видеоглаз» – сетевая всепогодная 1 Мп камера IPT-IPL720DM(3,6)P предназначена для круглосуточного видеонаблюдения при температуре до -40 градусов. Эта компактная модель, которая уже поступила в продажу по низкой цене, передает видео в два потока в реальном времени, оснащена ИК подсветкой на 20 метров и поддерживает питание по типу PoE.

Модельный ряд сетевых камер IPTRONIC пополнился удачной и недорогой новинкой во всепогодном исполнении – 1 Мп куполом IPT-IPL720DM(3,6)P. Новинка рассчитана на работу в диапазоне от -40 до 50 градусов, то есть она превосходно адаптирована к российскому климату. Поскольку степень защиты от внешних воздействий видеокамеры IPT-IPL720DM(3,6)P соответствует IP66, ее можно рекомендовать как для уличной установки, так и для помещений без отопления, с высокой запыленностью и / или влажностью.

Купольная камера IPT-IPL720DM(3,6)P имеет компактные размеры (диаметр металлического купола белого цвета – менее 10 см) и современный дизайн, поэтому эту модель часто устанавливают в офисах и в частном жилье, тем более что ее цена – минимальна, а качество изображения – довольно высокое. Картинка с разрешением до 1 Мп транслируется в два потока, причем параметры потоков настраиваются индивидуально, а передача производится в реальном времени.

Мощный блок из 18 ИК светодиодов обеспечивает круглосуточный мониторинг, то есть камеру IPT-IPL720DM(3,6)P можно смело устанавливать даже там, где нет (и не предполагается) искусственной подсветки. Новинка передаст тревожное видео и в случае отключения или повреждения ночного освещения, то есть видеонаблюдение будет производиться вне зависимости от наличия искусственного света.

Камера IPT-IPL720DM(3,6)P поддерживает несколько режимов записи, а за качество изображения «отвечают» автоматически настраиваемые функции баланса белого, компенсации засветки и т.п. Питание к ней можно подвести как «классическим» способом, так и по современной технологии PoE, то есть – сведя к минимуму количество проводов. Гарантия на эту недорогую новинку с весьма неплохим функционалом составляет пять лет, то есть камера IPT-IPL720DM(3,6)P будет не менее 5-ти лет охранять ваш дом, офис, гараж, подъезд или любой другой объект. По техническим вопросам (поддерживаемые протоколы, совместимые браузеры и пр.) – обращайтесь в компанию «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru