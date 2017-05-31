IPTRONIC и компания «Видеоглаз» представляют 2 Мп скоростную IP камеру IP7HS200(22x)IR120 с 22х ...
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» представляют 2 Мп скоростную IP камеру IP7HS200(22x)IR120 с 22х зумом
Новости участников портала \\ 14.06.2017 10:40 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Сетевая PTZ камера IPTRONIC IP7HS200(22x)IR120 разработана для всепогодного видеонаблюдения (до -40 градусов) 24 часа в сутки. Новинка, уже поступившая в продажу в компании «Видеоглаз» по относительно низкой цене, оснащена моторизованным телеобъективом с 22х оптическим увеличением и адаптивным ИК прожектором дальностью 120 метров.
Модельный ряд IPTRONIC пополнился уличной поворотной IP камерой IP7HS200(22x)IR120, идеально приспособленной для круглосуточного мониторинга больших территорий. Для этого в ее функционале есть все необходимое: металлический корпус с защитой IP66 выдерживает перепады температур от -40 до 50 градусов, моторизованная оптика 3,9 – 85,5 мм обеспечивает отличный обзор, а оптическое увеличение 22х позволяет укрупнить любой фрагмент в кадре.
Скоростная камера IP7HS200(22x)IR120 построена на сенсоре со светочувствительностью 0,1 лк в дневном режиме, а при падении освещенности ниже этого уровня происходит переключение на ночную съемку с включением адаптивного ИК прожектора дальностью до 120 метров. Таким образом, новинка способна контролировать довольно большое пространство даже в темноте, причем все попадающие в кадр предметы будут видны четко и без засветок.
Для получения качественного видео без чрезмерно ярких или темных участков необходима функция WDR, или широкий динамический диапазон, и такая функция есть в камере IP7HS200(22x)IR120. С помощью WDR удается выровнять контрастность – а это важно при уличном мониторинге со светотенями и с меняющимся в течение суток освещением. Детализированное изображение передается в два потока с частотой до 30 кадров/сек, причем второй (дополнительный) поток поддерживает так называемый QR код.
Видеокамера IP7HS200(22x)IR120 способна вести патрулирование по трем запрограммированным турам, в каждом из которых можно задать до 16 предустановок, а всего предустановок может быть более двухсот. Вращение производится со скоростью 120 градусов/сек, наклон – 60 градусов/сек, а панорамирование осуществляется по полному кругу, то есть от 0 до 360 градусов. Компания «Видеоглаз» советует обратить внимание, что новая PTZ камера IP7HS200(22x)IR120 не поддерживает звук и питание по технологии PoE, но при этом ее функционал позволяет получить четкое и детализированное видео в круглосуточном режиме и в реальном времени – а это то, что требуется на большинстве объектов.
Источник: www.videoglaz.ru
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