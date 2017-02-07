IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют уличную 1 Мп камеру IPT-IPL720BM(3,6)P

Новости участников портала \\ 15.02.2017 12:04 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Бюджетная сетевая камера IPTRONIC IPT-IPL720BM(3,6)P рассчитана на видеонаблюдение при перепадах температур от -40 и до 50 градусов, а купить ее можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене. Новинка благодаря ИК подсветке на 20 метров не нуждается в искусственном освещении, а ее металлический корпус-цилиндр имеет встроенные нагревательные элементы и защиту IP66.

Новинка торговой марки IPTRONIC – всепогодная 1 Мп цилиндрическая видеокамера IPT-IPL720BM(3,6)P может монтироваться и в помещениях, и на улице, так как она обладает встроенным обогревателем и защитой от пыли и влаги по IP66. Ее корпус из металла легко выдерживает температурные колебания от -40 мороза до 50 градусов жары, то есть она подходит для большинства регионов РФ.

Сетевая 1 Мп камера IPT-IPL720BM(3,6)P не только универсальна в плане режима эксплуатации, но и совершенно нетребовательна к освещенности. Дело в том, что благодаря ИК подсветке на 20 метров эта недорогая новинка вообще не нуждается в искусственном освещении, а для улучшения качества изображения в камере IPT-IPL720BM(3,6)P реализован ряд функций. Среди них можно отметить динамический диапазон, баланс белого, компенсацию засветки и т.п. Большинство параметров подстраиваются под меняющиеся условия съемки автоматически, что избавляет пользователя от необходимости постоянно заниматься ручными настройками.

Металлический белый корпус камеры IPT-IPL720BM(3,6)P выполнен в форме цилиндра диаметром около 6,5 см и длиной менее 20 см. Такая, довольно компактная камера будет превосходно смотреться и в помещениях, и на открытом воздухе. Новинку можно устанавливать в коридорах, на автостоянках, на дачных участках, на территориях магазинов и частных домов, на складах и на любых других объектах, где требуется круглосуточное 1 Мп видеонаблюдение хорошего качества (в два потока в реальном времени).

Видеокамера IPT-IPL720BM(3,6)P имеет и другие достоинства – так, к ней можно подвести питание по современной технологии PoE, гарантия на нее равна 5 годам, а ее встроенный объектив 3,6 мм отлично подойдет для многих объектов. Новинка превосходно «впишется» в мультибрендовые системы, поскольку ее совместимость обеспечивается по международному стандарту ONVIF. За дополнительными техническими сведениями (поддерживаемые браузеры, совместимые протоколы, отношение сигнал / шум и т.п.) рекомендуем обращаться в компанию «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru