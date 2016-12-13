IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют мультиформатный регистратор «5 в 1» AHDR0420QN

Новости участников портала \\ 16.12.2016 11:34 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Компактный видеорегистратор IPTRONIC AHDR0420QN (его уже можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз») способен работать с камерами пяти стандартов – аналог / IP/ AHD / CVI / TVI, поэтому новинка будет незаменима в гибридном видеонаблюдении (и при модернизации). Видеорегистратор AHDR0420QN работает с камерами до 2 Мп, обрабатывая видео в реальном времени, а для хранения архива можно установить жесткий диск до 6 Тб.

Мультиформатные видеорегистраторы в первую очередь удобны тем, что могут работать с видео разных форматов, а если к этому добавить поддержку стандарта ONVIF, то есть совместимость с продукцией других производителей – понятно, что такие устройства заслуженно пользуются большой популярностью. Компания IPTRONIC на днях начала продажи как раз такого мультиформатного регистратора «5 в 1» AHDR0420QN, способного работать с камерами пяти стандартов.

К гибридному видеорегистратору AHDR0420QN можно подключать камеры с разрешением до 2 Мп, это могут быть аналоговые, IP, AHD, CVI и TVI форматы видео. Например, к бюджетному мультиформатному регистратору IPTRONIC AHDR0420QN можно подключить до 4х HD (AHD/CVI/TVI) камер, до девяти IP, или использовать его в гибридном режиме (две AHD плюс четыре IP). Подробности о режимах работы (число одновременно подключаемых видеокамер того или иного типа, их максимальное разрешение и т.п.) рекомендуется уточнить перед покупкой в компании «Видеоглаз».

Поддержка стандарта ONVIF гарантирует совместимость этой недорогой новинки с оборудованием других изготовителей, благодаря чему достигается максимальная гибкость в использовании. Видеорегистратор IPTRONIC AHDR0420QN незаменим как при модернизации видеонаблюдения, так и при создании «с нуля» - особенно если речь идет о системе мониторинга, состоящей из камер разного типа (аналог, HD и IP).

К достоинствам регистратора IPTRONIC AHDR0420QN можно отнести хорошие коммуникационные возможности – по удаленному доступу через веб-браузер и с мобильных устройств, по управлению посредством CMS, по поддержке бесплатного облачного сервиса P2P, а также беспроводных Wi-Fi и 3G/4G сетей. Для архивирования рекомендуется установить в новинку жесткий диск с емкостью до 6 Тб. HDD приобретается отдельно, а его емкость определяется способом записи (по расписанию, постоянно и пр.), а также числом/типом камер и их разрешением.

Источник: www.videoglaz.ru