IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют мультиформатный регистратор «5 в 1» AHDR0420QN
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют мультиформатный регистратор «5 в 1» AHDR0420QN
Новости участников портала \\ 16.12.2016 11:34 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компактный видеорегистратор IPTRONIC AHDR0420QN (его уже можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз») способен работать с камерами пяти стандартов – аналог / IP/ AHD / CVI / TVI, поэтому новинка будет незаменима в гибридном видеонаблюдении (и при модернизации). Видеорегистратор AHDR0420QN работает с камерами до 2 Мп, обрабатывая видео в реальном времени, а для хранения архива можно установить жесткий диск до 6 Тб.
Мультиформатные видеорегистраторы в первую очередь удобны тем, что могут работать с видео разных форматов, а если к этому добавить поддержку стандарта ONVIF, то есть совместимость с продукцией других производителей – понятно, что такие устройства заслуженно пользуются большой популярностью. Компания IPTRONIC на днях начала продажи как раз такого мультиформатного регистратора «5 в 1» AHDR0420QN, способного работать с камерами пяти стандартов.
К гибридному видеорегистратору AHDR0420QN можно подключать камеры с разрешением до 2 Мп, это могут быть аналоговые, IP, AHD, CVI и TVI форматы видео. Например, к бюджетному мультиформатному регистратору IPTRONIC AHDR0420QN можно подключить до 4х HD (AHD/CVI/TVI) камер, до девяти IP, или использовать его в гибридном режиме (две AHD плюс четыре IP). Подробности о режимах работы (число одновременно подключаемых видеокамер того или иного типа, их максимальное разрешение и т.п.) рекомендуется уточнить перед покупкой в компании «Видеоглаз».
Поддержка стандарта ONVIF гарантирует совместимость этой недорогой новинки с оборудованием других изготовителей, благодаря чему достигается максимальная гибкость в использовании. Видеорегистратор IPTRONIC AHDR0420QN незаменим как при модернизации видеонаблюдения, так и при создании «с нуля» - особенно если речь идет о системе мониторинга, состоящей из камер разного типа (аналог, HD и IP).
К достоинствам регистратора IPTRONIC AHDR0420QN можно отнести хорошие коммуникационные возможности – по удаленному доступу через веб-браузер и с мобильных устройств, по управлению посредством CMS, по поддержке бесплатного облачного сервиса P2P, а также беспроводных Wi-Fi и 3G/4G сетей. Для архивирования рекомендуется установить в новинку жесткий диск с емкостью до 6 Тб. HDD приобретается отдельно, а его емкость определяется способом записи (по расписанию, постоянно и пр.), а также числом/типом камер и их разрешением.
Источник: www.videoglaz.ru
Новости участников портала
Новый гибридный видеорегистратор Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 16.12.2016 12:31 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу гибридного видеорегистратора Infinity NDR-DLX1632IP.
Новые цветные видеокамеры Infinity в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.12.2016 13:25 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых цветных видеокамер Infinity SRE-HD2000AN 2.8 и SRD-HD2000ANVF 2.8-12.
Две новинки от RVi и компании «Видеоглаз» – бюджетные регистраторы на 16 и 32 канала RVi-IPN16/1L и RVi-IPN32/2L
Новости участников портала \\ 15.12.2016 12:24 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новые видеорегистраторы от RVi – 16-канальный RVi-IPN16/1L и 32-канальный RVi-IPN32/2L способны обрабатывать в реальном времени до 3 Мп по каждому каналу, а максимально поддерживаемое разрешение составляет 5 Мп. Новинки уже появились в продаже по низкой цене в компании «Видеоглаз», они имеют исполнение desktop, оснащены одним /двумя отсеками под HDD до 6 Тб и будут отличным выбором для видеонаблюдения в магазинах, в ресторанах или, например, в офисах.
Инженер "в комплекте" – акция от "ВИТ-Центр"
Новости участников портала \\ 14.12.2016 17:23 \\ ООО "ВИТ-Центр" \\ Санкт-Петербург
Для своих клиентов, приобретающих видеосервер Prof-IT VS в Санкт-Петербурге, компания "ВИТ-Центр" бесплатно предоставляет помощь квалифицированного инженера в проведении пусконаладочных работ на 1 рабочий день.
Нормативные предпосылки обеспечения пожарной безопасности
Новости участников портала \\ 14.12.2016 17:19 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Конференция "Оптимизация затрат на противопожарную защиту предприятия"начала и закончила свою работу 25 октября. Доклад Александра Зайцева, научного редактора журнала "Алгоритм безопасности", осветил ключевые задачи, стоящие перед руководителями предприятий в области пожарной безопасности.
Склад «Амиком» пополнился новой серией коммутаторов от Hikvision
Новости участников портала \\ 14.12.2016 17:08 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
Управляемые и неуправляемые коммутаторы с PoE-портами и возможностью подключения от 4 до 24 устройств пополнили ассортимент «Амиком».
Beward и компания «Видеоглаз» представляют 2 Мп камеру для экстремальных морозов B2710RZK
Новости участников портала \\ 14.12.2016 12:39 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Сетевая цилиндрическая камера Beward B2710RZK адаптирована под видеонаблюдение в экстремальных условиях – при температурах до-60 градусов. Новинка поддерживает режим «холодный пуск» и оснащена двухступенчатой системой обогрева. Камера B2710RZK имеет моторизованный объектив с АРД и ИК прожектор на 120 метров, хотя ее можно приобрести в компании «Видеоглаз» по сравнительно низкой цене.
AXIS включила в ассортимент мини купольные камеры с HDTV 720p и ИК-подсветкой до 15 м
Новости участников портала \\ 14.12.2016 12:21 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Широкие углы обзора по горизонтали (80°) и по вертикали (45°) создает короткофокусный 2,8 мм объектив камеры для охвата достаточно больших территорий.
Новые HD-AHD видеокамеры SpezVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 14.12.2016 11:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер SpezVision SVA-812 и SVA211U.
Линейка FISH EYE IP-камер IDIS пополнилась новинкой с разрешением 5 Мп
Новости участников портала \\ 13.12.2016 13:58 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
IDIS FISHEYE DC-Y1514 с разрешением 5 Мп и цифровым масштабированием теперь можно приобрести в «Амиком». Панорамная камера – отличное выгодное решение для всестороннего наблюдения на крупном объекте, которое позволяет сократить общее количество камер благодаря широкому охвату зоны наблюдения в кадре
Другие новости
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют комплект видеонаблюдения Базовый AHD 720P mini
ВИДЕОГЛАЗ \\ 22.12.2016 11:24
BEWARD представил морозостойкую уличную камеру для экстремальных температур
ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ 21.12.2016 13:42
Новости
ТБ Форум 2017: Директора по безопасности и главные инженеры российских метрополитенов, аэропортов, морских портов, железных дорог открыты к диалогу
Выставки \\ 20.12.2016
Минтранс России, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация, Росжелдор, Московский метрополитен, Ассоциация Метро в рамках ТБ Форцма 2017 проводят 16-ю конференцию "Терроризм и безопасность на транспорте" (7-8 февраля).
Конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего» соберет топ-менеджеров Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка
Выставки \\ 15.12.2016
В рамках Форума «Технологии безопасности 2017» вы можете встретиться и обсудить специфику обеспечения безопасности в банковской сфере с вице-президентами по безопасности
Проектирование и строительство сложных и уникальных объектов на ТБ Форуме 2017 обсудят эксперты К4, Гостехстроя, Спецстроя, Атомэнергопроекта
Выставки \\ 13.12.2016
Вы можете встретиться и обсудить специфику проектирования и строительства зданий и сложных и уникальных объектов, использование информационного моделирования как метода обеспечения комплексной безопасности сложных и уникальных объектов
Статьи
Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.
Видеонаблюдение. Достижения и перспективы
Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.
AHD видеонаблюдение
Видеонаблюдение \\ AHD это технология передачи посредством обычного коаксиального кабеля отлично детализированной картинки.
Применение систем пожаротушения тонкорсапыленной водой для защиты гостиничных комплексов
Пожарная безопасность \\ В статье описаны основные особенности возникновения и развития пожаров в отелях, изложены преимущества применения установок ТРВ для защиты помещений такого рода, приведены некоторые типовые решения по защите системами пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления помещений гостиничного фонд