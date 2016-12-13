IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют комплект видеонаблюдения Базовый AHD 720P mini

Новости участников портала \\ 22.12.2016 11:24 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Комплект для домашнего или офисного видеонаблюдения IPTRONIC Базовый AHD 720P mini, который уже поступил в продажу по низкой цене в компанию «Видеоглаз», рассчитан на пользователей с минимальным уровнем познаний и навыков по монтажу. Комплект Базовый AHD 720P mini – это мониторинг помещений 24 часа в сутки с помощью четырех 1 Мп камер, это бесплатный облачный сервис и возможность просмотра картинки и управления оборудованием прямо с мобильных устройств.

Новинка от IPTRONIC - готовый комплект видеонаблюдения «в коробке» Базовый AHD 720P mini укомплектован четырьмя компактными 1 Мп купольными камерами для помещений и рекомендован для самостоятельной установки в квартирах, в офисах, в частных домах или, например, в небольших магазинах. Одно из главных преимуществ таких комплектов – дружелюбие к пользователю, которое выражается в максимальной простоте установки, настройки и собственно видеонаблюдения, хотя пользователь в итоге получает систему с хорошими возможностями и с современным функционалом. Еще одно ценное преимущество нового комплекта – поддержка бесплатного облачного сервиса, то есть возможность смотреть записи и управлять регистратором откуда угодно и в любой момент времени.

Комплект Базовый AHD 720P mini поставляется без кабелей и без жесткого диска, что, в принципе, удобно и логично. Дело в том, что при использовании современной технологии AHD сигнал от камеры может передаваться до регистратора по кабелю длиной до полукилометра, и при приобретении такого комплекта рекомендуется сразу же купить в компании «Видеоглаз» четыре отрезка коаксиального кабеля требуемой длины.

Примерно такая же ситуация и с жестким диском: в видеорегистратор из комплекта IPTRONIC Базовый AHD 720P mini можно установить HDD до 6 Тб, но такая емкость нужна далеко не всегда. Поэтому рекомендуется выбирать «свой» объем HDD в зависимости от того, как долго вы планируете хранить видео без перезаписи, и как именно будет вестись наблюдение: если по расписанию или по тревоге (например, при срабатывании датчика движения) – можно обойтись диском сравнительно небольшой емкости, а при непрерывной записи лучше купить более емкий жесткий диск.

В состав комплекта для видеонаблюдения в помещении IPTRONIC Базовый AHD 720P mini входят четыре 1 Мп купольные камеры с подсветкой на 20 метров. Подстройка качества изображения (баланс белого, компенсация засветки и т.п.) производится автоматически, то есть заботиться о четкости и других параметрах картинки вам не придется. Также в коробке будет видеорегистратор на 4 канала, блок питания, весь требуемый крепеж и подробная пошаговая инструкция на русском языке.

Источник: www.videoglaz.ru