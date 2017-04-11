IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют гибридный AHD видеорегистратор AHDR0420H

Новости участников портала \\ 17.04.2017 11:57 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новый видеорегистратор IPTRONIC AHDR0420H полностью интегрирован с облачным сервисом Ivideon, то есть архив можно просматривать напрямую с регистратора с помощью планшета или смартфона, не используя монитор. К новинке, которая уже есть в продаже в компании «Видеоглаз» по низкой цене, можно подключить 4 AHD / 4 аналоговые / девять IP камер, или – использовать регистратор AHDR0420H для гибридного видеонаблюдения.

Компания IPTRONIC сообщила о начале продаж бюджетного видеорегистратора AHDR0420H для небольших объектов с поддержкой облачного сервиса Ivideon. Эта модель относится к гибридному типу и может работать с камерами форматов AHD (до 2 Мп), аналог (до 960h) и с сетевыми (до 2 Мп). Видеорегистратор AHDR0420H имеет четыре режима работы – аналоговый, AHD, IP и гибридный (из AHD и IP камер). Обратите внимание, что аналоговых или AHD камер к нему можно подключить не более четырех, IP – не более девяти, а при переходе на гибридный режим поддерживается до двух AHD и до четырех IP камер.

Полная интеграция видеорегистратора AHDR0420H с облачным сервисом Ivideon дает возможность просматривать записи прямо с мобильных устройств через облако (к сервису Ivideon можно подключить аналоговые и AHD камеры). Для просмотра видео на мониторе у новинки есть VGA и HDMI разъемы, а для локального архивирования данных нужно установить жесткий диск, емкость которого может доходить до 6 Тб.

Недорогой компактный видеорегистратор IPTRONIC AHDR0420H имеет настольное исполнение, а управлять им можно несколькими удобными способами (например, с помощью мыши или через web). С двух подключенных к нему камер можно «снимать» не только видео, но и звук, что позволяет более надежно контролировать обстановку на объекте. Видеорегистратор AHDR0420H корректно работает как с камерами своей торговой марки, так и с ONVIF совместимыми видеокамерами российских и зарубежных производителей.

Можно сказать, что новый регистратор AHDR0420H при минимальной стоимости имеет очень неплохие возможности, среди которых полная интеграция с облаком Ivideon, работа в нескольких режимах в реальном времени (включая и гибридный), просмотр видео с планшетов и смартфонов, вывод картинки на монитор, работа со звуком, создание локального архива большой глубины и другие современные функции. Форматы и режимы записи, а также другие технические детали уточняйте в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru