IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют AHD/CVI/TVI/CVBS камеру IPT-QHD720DP(2,8)

Новости участников портала \\ 28.06.2017 10:59 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новая 1 Мп мультиформатная камера IPTRONIC IPT-QHD720DP(2,8) комплектуется объективом 2,8 мм – а это значит, что она обеспечивает видеонаблюдение с углом обзора более 90 градусов. Среди особенностей этой компактной купольной новинки, которую можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене - ИК подсветка на 20 метров, подавление шума, компенсация засветки и баланс белого.

Очередное пополнение мультиформатного семейства IPTRONIC – 1 Мп купольная видеокамера IPT-QHD720DP(2,8) с поддержкой стандартов AHD/CVI/TVI/CVBS предназначена для монтажа в помещениях. Главная особенность этой бюджетной новинки – объектив 2,8 мм, поэтому специалисты компании «Видеоглаз» рекомендуют ее для установки в местах, где требуются камеры с широкими углами обзора.

С точки зрения микроклимата в охраняемом помещении камера IPT-QHD720DP(2,8) является довольно неприхотливой, так как она успешно работает при температурах от -10 и до 50 градусов. Это значит, что новинка подойдет для монтажа не только дома, в магазине или в офисе, но и, например, на даче или в слабо отапливаемом складском помещении – то есть там, где температура может опуститься ниже нуля. Если камера IPT-QHD720DP(2,8) нагреется (к примеру, под солнечными лучами) – это ей также не повредит. Нужно только учесть, что ее пластиковый корпус не имеет специальной пыле- и влагозащиты, поэтому помещение не должно быть чрезмерно пыльным или «мокрым».

1 Мп камера IPT-QHD720DP(2,8) является мультиформатной и поддерживает стандарты AHD, CVI, TVI и CVBS, то есть она может работать в трех популярных HD форматах и как обычная аналоговая камера. Видеокамеры такого типа превосходно подходят для видеонаблюдения в процессе модернизации или для построения гибридных систем с нуля.

Поскольку камера IPT-QHD720DP(2,8) выгодно отличается удивительно низкой стоимостью, ее функционал включает только самое необходимое для получения качественной картинки в круглосуточном режиме. Так, ее ИК подсветка на 18 светодиодах освещает пространство на 20 метров, а баланс белого и компенсация засветки подстраиваются автоматически. Для улучшения изображения в слабом «сумеречном» освещении в функционале камеры IPT-QHD720DP(2,8) есть подавление шумов DNR. Внешне эта недорогая новинка от IPTRONIC представляет собой компактный белый купол с диаметром около 8 см. Как и любую другую модель из ассортимента этой торговой марки, камеру IPT-QHD720DP(2,8) можно заказать в корпусе любого цвета с сохранением 5 летней гарантии.

Источник: www.videoglaz.ru