IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют 1 Мп уличную AHD/CVI/TVI/CVBS камеру IPT-QHD720BM(2,8-12)
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют 1 Мп уличную AHD/CVI/TVI/CVBS камеру IPT-QHD720BM(2,8-12)
Новости участников портала \\ 01.03.2017 11:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Пополнение семейства мультиформатных камер IPTRONIC – всепогодная 1 Мп цилиндрическая новинка IPT-QHD720BM(2,8-12) обладает весьма неплохим функционалом, хотя и продается в компании «Видеоглаз» по низкой цене. Эта модель рассчитана на морозы до -40 градусов и способна вести видеонаблюдение даже при нулевой освещенности, так как в темное время суток активизируется ИК прожектор дальностью 40 метров.
Недорогая новинка от IPTRONIC – цилиндрическая уличная камера IPT-QHD720BM(2,8-12) удачно пополнила линейку мультиформатных моделей этой торговой марки. Она построена на 1 Мп матрице, а ее процессор обеспечивает трансляцию изображения в реальном времени в стандартах AHD/CVI/TVI/CVBS. Всепогодная видеокамера IPT-QHD720BM(2,8-12) предназначена для уличной эксплуатации в диапазоне от -40 до 50 градусов, но, разумеется, ее можно монтировать и внутри помещений.
Поскольку новинка имеет защиту IP66 от попадания внутрь корпуса воды и пыли – в плане выбора мест для установки ее можно считать практически универсальной, тем более что металлическому корпусу камеры IPT-QHD720BM(2,8-12) не страшны механические повреждения. Таким образом, эта бюджетная мультиформатная камера – отличное решение для наблюдения в гаражах, в частном жилье, в офисах, у подъездов, на территории детских садов и во многих других местах.
Цилиндрическая камера IPT-QHD720BM(2,8-12) оснащена объективом с фокусом 2,8 – 12 мм, то есть с ее помощью можно вести мониторинг с разными углами обзора, одинаково четко фиксируя предметы на разных расстояниях от объектива. Новинка нетребовательна в плане искусственного света, так ее мощный ИК прожектор освещает пространство на расстоянии 40 метров. В дневном режиме съемки камера IPT-QHD720BM(2,8-12) будет транслировать цветную 1 Мп картинку с автоматической подстройкой баланса белого. При недостаточном освещении четкость изображения будет корректироваться с помощью функции подавления шумов, а при переходе в режим ночной съемки камера IPT-QHD720BM(2,8-12) будет передавать монохромное изображение.
Новинка выполнена в металлическом белом корпусе длиной порядка 25 см и диаметром 9 см. Кабели надежно спрятаны в кронштейн со скрытой проводкой, что дополнительно повышает устойчивость камеры IPT-QHD720BM(2,8-12) к внешним воздействиям. Эта модель рекомендуется для круглосуточного 1 Мп мониторинга в помещениях и на открытом воздухе, а за более подробной информацией (особенности электропитания, отношение сигнал/шум и т.п.) – обращайтесь в компанию «Видеоглаз».
Источник: www.videoglaz.ru
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