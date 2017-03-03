IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют 1 Мп мультиформатную камеру IPT-QHD720DM(3,6)

Новости участников портала \\ 10.03.2017 11:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Купольная 1 Мп видеокамера IPTRONIC IPT-QHD720DM(3,6), которую можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, поддерживает видео-форматы AHD/CVI/TVI/CVBS и может использоваться в мультиформатном видеонаблюдении. Компактный купол камеры IPT-QHD720DM(3,6) имеет защиту IP66, диапазон допустимых температур - -40 … 50 градусов. Для круглосуточного мониторинга в камере IPT-QHD720DM(3,6) есть ИК подсветка на 20 метров.

Очередная разработка компании IPTRONIC – компактная купольная камера IPT-QHD720DM(3,6) относится к категории мультиформатных, поскольку она поддерживает несколько популярных форматов видео AHD/CVI/TVI/CVBS. Новинка имеет уличное исполнение, а ее стильный и компактный корпус белого цвета обеспечивает герметичность по IP66, что гарантирует надежную защиту от влаги и пыли. Рабочий диапазон этой недорогой камеры довольно широк – от -40 мороза и до 50 градусов жары, то есть ее можно совершенно спокойно монтировать как внутри, так и вне помещений.

Купольная камера IPT-QHD720DM(3,6) построена на 1 Мп КМОП сенсоре и снабжена встроенным 2 Мп объективом с фиксированным фокусом 3,6 мм, благодаря чему видео будет иметь высокое качество и неплохое разрешение (при низкой стоимости самой камеры). Баланс белого и компенсация засветки в видеокамере IPT-QHD720DM(3,6) регулируются автоматически, то есть изображение будет иметь приятные и естественные цвета (в дневном режиме съемки), а качество картинки не ухудшится из-за возможной засветки.

Недорогая мультиформатная камера IPT-QHD720DM(3,6) рассчитана на круглосуточное наблюдение, и ей для этого не требуется искусственная подсветка, поскольку разработчики снабдили эту модель ИК подсветкой дальностью 20 метров. Таким образом, даже при отсутствии ночного освещения (или при перебоях с электроэнергией) камера IPT-QHD720DM(3,6) будет «наблюдать» за пространством на расстоянии не менее 20 метров.

Корпус этой бюджетной модели – металлический, и механические повреждения ему не страшны. Картинка будет транслироваться по коаксиальному кабелю на расстояние до 500 метров, а это значит, что камеру IPT-QHD720DM(3,6) можно использовать в распределенном наблюдении. Эта модель оптимальна для мониторинга у подъездов, на дачах, в офисах и в гаражах, а также в любых других местах, где требуется получить качественное 1 Мп изображение по разумной цене. За дополнительными сведениями о IPT-QHD720DM(3,6) обращайтесь в компанию «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru