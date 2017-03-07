IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 13.03.2017 11:03 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Satvision SVI-D443 и SVI-D343V.

Satvision SVI-D443 и SVI-D343V это антивандальные купольные видеокамеры с разрешением 4 Мп (2592х1520), предназначенные для работы в условиях улицы. Они передают видео по локальной сети в реальном времени, со скоростью 25 к/с.

Первая модель, IP-видеокамера Satvision SVI-D443, построена на CMOS матрице с хорошей чувствительностью. Она оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием, — надежным и не подверженным расфокусировке в процессе работы. Механический ИК-фильтр обеспечивает высокое качество цветного изображения при работе камеры днем. Ночью он отключается, а камера автоматически переключается в черно-белый режим. При этом она использует инфракрасное излучение объектов, за счет чего ее чувствительность повышается. Кроме того, в темноте можно использовать ИК-подсветку дальностью до 30 м. Для сжатия изображения в камере применяются видеокодеки H.264, H.265 и MJPEG, благодаря чему появляется возможность гибко управлять исходящим трафиком, транслировать живое видео для удаленных пользователей и записывать изображение высокого качества в архив. Функция цифрового расширения динамического диапазона позволяет наблюдать за ярко освещенными и темными объектами, когда те оказываются в кадре одновременно. Подавать электропитание на IP-камеру можно дистанционно, благодаря поддержке стандарта PoE.

Вторая IP-камера, Satvision SVI-D343V, оборудована вариофокальным объективом, что дает возможность точно регулировать сектор обзора. Она поддерживает запись на карты памяти, поэтому при сбоях локальной сети важная информация сохраняется. Инфракрасная подсветка помогает вести наблюдение в ночное время на расстоянии до 30 м. Видеокамеры стабильно функционируют при температуре до -30 град. Цельсия. Они соответствуют стандарту ONVIF, благодаря чему совместимы с многочисленным сетевым оборудованием известных производителей. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые уличные IP-видеокамеры в антивандальном исполнении Satvision SVI-D443 и SVI-D343V. Они поддерживают современные протоколы работы с видеоизображением и позволяют создавать уличные системы видеонаблюдения разрешением до 4 Мп.